川普放話藥品關稅250%震撼市場 衛福部長邱泰源拋4大策略備戰

因應美國關稅、國際情勢變化，行政院爭取編列特別預算上限4100億元經費並且通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》；美國總統近日更是喊出藥品課徵200%至250％關稅，讓國內藥界憂心。衛福部長邱泰源表示，有四大策略因應，並且預計撥款200億元優先使國內藥品供應穩定。

國內部分專家認為藥品高關稅政策會使國際藥廠漲價，國內藥價勢必提高，另有部分專家認為，國內售價影響不大，但是可能衝擊出口藥廠，特別是容易被取代的學名藥。

邱泰源表示，為避免美國提高關稅可能衝擊我國藥品進口跟供應鏈穩定，衛福部包含食藥署跟健保署共同擬定四大策略，分別為強化供應預警、提升藥品儲備、確保藥價合理、鼓勵在地生產，希望確保臨床用藥無虞、保障民眾醫療權益。

第一「強化供應預警」，邱泰源說，食藥署已建立藥品短缺處理機制、制定必要藥品清單等，當發現藥品有短缺之虞，會立即啟動調查與評估，必要時請替代藥品廠商增產、公開徵求專案進口或製造等。

另針對美國生產藥品，食藥署已完成盤點，並函請相關許可證持有商確實掌握國外供應情形。此外，對於罕藥、抗腫瘤藥、生物製劑等重要藥品，食藥署也會加強主動追蹤，確保民眾用藥無虞。

第二「提升藥品儲備」，邱泰源表示，已經請業者針對可能受影響的輸入藥品，提升國內安全庫存量。同時，為降低藥品對單一國家來源原料藥的依賴，持續鼓勵藥廠增加原料藥來源，並強化原料儲備。

第三「確保藥價合理」，邱泰源說，短期已針對可能受影響的藥品進行清單盤點，如果因為全球供應鏈生態改變，致生產成本遽增，廠商可依全民健康保險藥物給付項目及支付標準規定向健保署提出價格調整建議。

邱泰源指出，最重要的是第四點「鼓勵在地製造」，健保署長期推動學名藥與生物相似性藥品使用，並支持新藥於國內在地製造，食藥署也會專案輔導與加速審查機制，加快業者取得藥品許可證，提升製藥產業韌性與自給能力。

邱泰源說，今年健保已經增加700億元預算提高醫藥韌性，特別條例中也有200億元將優先用在藥品價格調整等穩定用藥措施。

