出口業者撐住！財政部推金融、租稅六措施助攻拚競爭力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部。圖／聯合報系資料照片
為協助出口產業因應美國對等關稅政策帶來的衝擊，財政部配合行政院「9大面向、20項措施」支持方案，從金融支持、簡化通關到租稅優惠三大面向，推出6項具體財政協助措施，盼降低企業資金壓力與稅務負擔，穩定營運，強化全球競爭力。

首先，在金融支持方面，由中國輸出入銀行提供兩項具體措施：「貿易融資利息減碼」及「輸出保費優惠」，自8月7日起受理業者申請，幫助廠商及其關連產業降低資金成本與保險費用，鼓勵拓展新興市場。

在簡化通關方面，海關啟動「保稅區免附裝箱單」與「擴大遠端稽核」措施，藉此降低業者行政作業與法遵成本，加速通關效率。

租稅優惠部分，財政部指出，現行《產業創新條例》已提供研發及設備投資支出可抵減稅額，未來也將透過修法擴大適用範圍，以激勵產業創新與轉型。

此外，針對企業因受關稅政策影響導致繳稅困難的情形，財政部也開放申請延期或分期繳稅，不限定金額且免加計利息，最長可延期一年、分期三年（36期）；而若營業人因營運受影響發生溢繳營業稅情形，且符合一定條件者，也可申請退稅，以紓解資金壓力。

為穩定市場信心，財政部補充，國家金融安定基金早於今年4月即已啟動安定市場機制，未來也將視國內外股市波動情勢，持續審慎操作，以維持投資人信心與資本市場穩定。

財政部強調，將持續滾動檢討各項支持方案，協助我國產業界因應挑戰、提升韌性與競爭力，並穩定經濟與就業，讓民眾生活更有保障。

關稅 台美關係

