聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片

台積電昨日股價大漲，有網友聲稱這表示台積電布局正確，若無擴大對美投資，可能被課以重稅。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，不過是一天行情，不光台積電，若護國神山群都到美國非同小可，有些青鳥、網友如果還要「喪事喜辦」，對台灣來講真的非常危險。

針對台積電昨股價漲也攸關我國產業未來，王鴻薇說，台積電昨天確實是大漲，不過這是一天行情，重點是整個台灣的產業策略是什麼。台積電以現在來講，是公布1650億美元投資，顯然美國總統川普還是覺得不夠，之前說3000億美元，後來修正成2000億美元。重點不只是台積電未來會變成美積電，依照現在川普政府的做法，如果沒有在美國投資，就要課100%的稅率，按如此的話，不是只有台積電要搬到美國，整個竹科、南科恐怕都要搬到美國去，整個產業鏈都會移到美國。

王鴻薇表示，對台灣來講，不是只有護國神山到美國，是整個護國神山群，全部都要搬到美國，這當然是非同小可的事情。有些青鳥、網友如果還要「喪事喜辦」，對台灣來講真的非常危險。

王鴻薇指出，台積電或高科技電子產業等整個聚落搬到美國之後，我方面臨的不是只有資金的流失，還有技術的流失。美國講得非常清楚，不是只要廠而已，要的是技術。台灣的半導體之所以能夠稱霸全世界，就是因為技術領先。技術來自人才，所以未來我方的半導體人才也要搬到美國去，一定會造成台灣產業空洞化、人才斷層，這都是必須好好想的事情。

關稅 台美關係

相關新聞

美關稅上路 傳產未感受到幫助「沒單等死 有單找死」

美國對等關稅正式上路，衝擊我國傳統產業，輪胎大廠建大輪胎總裁楊銀明說，日韓關稅比較低，台灣業者面臨國際競爭壓力，政府講不...

網稱台積電股價漲等於布局正確 王鴻薇：喪事喜辦非常危險

台積電昨日股價大漲，有網友聲稱這表示台積電布局正確，若無擴大對美投資，可能被課以重稅。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示...

【重磅快評】半導體關稅掏空台灣 別肖想包裹談判降稅

川普宣布半導體關稅100%，已赴美設廠業者可豁免。台積電因已在美設廠，被市場看好利空出盡，但台灣呢？這把關稅大棒將掄起半...

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

美國總統川普宣布出口到美國的半導體將面臨100%關稅，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，乍看之下台灣完了，不過，川普總會留...

【總編開箱】半導體業成國安問題 賴政府如何應對蠶食鯨吞？

美國總統川普提前宣布出口到美國的半導體將面臨100%關稅，但在美國製造除外。台積電因為已在亞利桑那州設廠，符合這項標準，應不用面臨重稅伺候，台積電股價7日因此大漲。在此利多釋出的同時，台積電近日面對2奈米技術被竊甚至外流的挑戰，當半導體產業已成為國安問題，賴政府想好怎麼保護重點產業不被蠶食鯨吞了嗎？

應對關稅新風暴 國發會提三模式

美國總統川普宣布將對半導體開徵100%關稅，在美國投資或承諾投資企業則可免關稅。國發會主委劉鏡清昨（7）日表示，業者有三...

