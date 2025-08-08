網稱台積電股價漲等於布局正確 王鴻薇：喪事喜辦非常危險

台積電昨日股價大漲，有網友聲稱這表示台積電布局正確，若無擴大對美投資，可能被課以重稅。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，不過是一天行情，不光台積電，若護國神山群都到美國非同小可，有些青鳥、網友如果還要「喪事喜辦」，對台灣來講真的非常危險。

針對台積電昨股價漲也攸關我國產業未來，王鴻薇說，台積電昨天確實是大漲，不過這是一天行情，重點是整個台灣的產業策略是什麼。台積電以現在來講，是公布1650億美元投資，顯然美國總統川普還是覺得不夠，之前說3000億美元，後來修正成2000億美元。重點不只是台積電未來會變成美積電，依照現在川普政府的做法，如果沒有在美國投資，就要課100%的稅率，按如此的話，不是只有台積電要搬到美國，整個竹科、南科恐怕都要搬到美國去，整個產業鏈都會移到美國。

王鴻薇表示，對台灣來講，不是只有護國神山到美國，是整個護國神山群，全部都要搬到美國，這當然是非同小可的事情。有些青鳥、網友如果還要「喪事喜辦」，對台灣來講真的非常危險。

王鴻薇指出，台積電或高科技電子產業等整個聚落搬到美國之後，我方面臨的不是只有資金的流失，還有技術的流失。美國講得非常清楚，不是只要廠而已，要的是技術。台灣的半導體之所以能夠稱霸全世界，就是因為技術領先。技術來自人才，所以未來我方的半導體人才也要搬到美國去，一定會造成台灣產業空洞化、人才斷層，這都是必須好好想的事情。

