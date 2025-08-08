【重磅快評】半導體關稅掏空台灣 別肖想包裹談判降稅

川普宣布半導體關稅100%，已赴美設廠業者可豁免。台積電因已在美設廠，被市場看好利空出盡，但台灣呢？這把關稅大棒將掄起半導體產業新一波赴美投資潮，外媒指出將重創台灣經濟。賴政府該交代的是，我方從人力到技術、資金乃至景氣，可能承受多少損失？別再欺騙人民什麼暫行關稅、包裹談判，白宮要的就是先進製程和產業鏈，豈能容許賴政府以此為籌碼交換降關稅？

美國232條款調查報告下週才公布，豁免條件、產地認定等具體條件不明，台灣晶片與半導體產業、資通訊產業，未必能如台積電笑傲江湖。多數業者心裡有數，跟著台積赴美設廠在所難免。部分主力業者赴美，留在台灣的又受限大陸市場禁令，高科技產業供應鏈勢必打掉重練。

深一層看，川普以百分百關稅為劍，瞄準半導體產業鏈，這是為美中科技戰備戰，作到美國製造，關鍵技術落地，直白說就是推動「脫台入美」。川普勢在必得，從三個數字可看出嚴重性：

0關稅：在美設廠的半導體業者可全免100%關稅。只要主力客戶在美就必須遷至當地，否則成本墊高不利合作，如蘋果供應商。成熟製程業者若無等同日韓的最惠待遇，將失去競爭力，也得作出取捨。另外，上下游供應鏈業者配合台積降低成本，也有赴美壓力。關稅有如美國掏空產業鏈的加速器。

2奈米：台積赴美設廠之初，政府承諾將最先進製程留在台灣。事與願違，台積最近法說會證實，「應客戶要求」加速美國量產2奈米及導入A16製程。第3、4廠預計提前在2027年陸續完成設備安裝，約30%的2奈米及更先進晶片產能將設在亞利桑那州，「建立一個獨立、領先的半導體製造集群」。台積台廠2奈米今年才量產。2027年起，台美差距還能符合「根留台灣」的優勢代距，或者只是產量差距？

3000億美元：美方計畫台積蓋六個廠，才三年台積已規畫第4廠，對第5、6廠態度是「視客戶需要」。1650億美元當然不是總金額。川普記者會盤點輝達等業者承諾投資金額，提到台積2000億，最後還加一句「這些金額並不是最終數字」。魏哲家宣布加碼1000億投資案後，川普數次談台積投資金額，就是2000、3000喊來喊去，和最近情況類似。不能排除川普計畫中，台積等業者有一定額度，等著被搾檸檬。

國發會副主委劉鏡清對川普加碼之事稱「大概只是對方期望。」並指2奈米先進製程一定留在台灣。民進黨還說「台美一起發大財」。賴政府對川普奪回先進製程的決心毫無病識感，樂觀以為協助業者遷美，有助解決台美貿易逆差。這根本錯估形勢，貿易逆差正是美國施壓台灣高科技產業加速遷美的最好理由。

