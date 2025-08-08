快訊

美課100%晶片稅 半導體業將掀新一波赴美投資潮

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普宣布出口到美國的半導體將面臨100%關稅，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，乍看之下台灣完了，不過，川普總會留下後門，除了蘋果又加1000億美元，總投資額6000億美元外，川普也宣布到美國投資的企業都可以豁免。而且，川普口中台積電的投資從3000億美元降至2000億美元，這個2000億美元看起來是1650億美元的四捨五入。

謝金河表示，這個結果讓市場喜出望外，台積電盤後上漲近3%，台灣的台積電大漲50元，股價再創1180元新高，台股也大漲556點，這幾個月的陰霾去除大半。這也印證了川普總是令人在驚嚇，驚奇與驚喜之中擺盪。

昨天是川普關稅大限最後的劃押日，大多數的國家關稅都底定，謝金河表示，只剩下墨西哥暫時25%，延長90天，還有印度堅持向俄羅斯買油，被加25%，到50%，川普只是恐嚇，看莫迪挺不挺得住。台灣的暫定20%，沒有異動，「如果保持這樣，不見得是壞」。

謝金河表示，川普正在進行的下一個大計是製造業重返美國，如果沒有川普的雷霆萬鈞之力，這有如天荒夜談，現在加上關稅的鞭子就有威力。接下來的世界大局是從投資中國，變成投資美國。

謝金河說，從1990年起，中國成為世界工廠，全世界的企業爭相到中國投資，中國有廉價土地，工資，勞工勤奮的優點，很快成為全世界生產基地。接下來是中國發揮生產效率的優勢打趴眾多產業，這是川普築起關稅高牆的背景。

為什麼川普的關稅有威力？謝金河表示，這是因為中國的大量生產造成產能過剩，現在最尊貴的是市場，全世界只有美國能提供大市場，於是，川普祭出關稅大刀，沒有一個國家敢不埋單。川普要求對手國必須開放市場，又要求加碼到美國投資。

謝金河表示，前些年，很多人把台積電赴美投資講成掏空台灣，美積電，現在看起來是對的。昨天川普宣布赴美投資的企業都可以得到關稅豁免。這等於是川普向全世界喊話，只有來美國投資才可以享受低關稅。這會是未來世界新潮流。

川普還把重點放在洗產地的國家，謝金河表示，連印度向俄羅斯買油，川普都要管，川普抓得很細，全球打馬虎眼的空間也變小。接下來是一個大潮，我們將從昔日的投資中國是顯學轉變成投資美國。選錯方向的企業，一定會付出很大的代價。

關稅 謝金河 台美關係

