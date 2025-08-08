舉台積電、中美晶、聯電為例 劉鏡清：台廠3模式因應關稅

美國總統川普表示將對所有「未在美國生產、或未承諾在美國設廠」的半導體晶片課徵百分之百的關稅，國發會主委劉鏡清說，台灣產業已有三種模式可因應，包括赴美建廠、透過併購取得當地製造據點，以及與美國業者合作設廠。

至於川普日前聲稱台積電赴美投資金額為三千億美元，劉鏡清說，這只是「川普的期待」，目前台積電對美投資金額是一六五○億美元，對台灣的投資量能也沒有改變。

立法院經濟委員會昨邀劉鏡清進行與美國關稅相關的專案報告，談到產業如何因應川普晶片關稅，他說，台灣產業因應三種模式都有案例，直接赴美設廠的代表性案例為台積電；第二種模式是透過併購取得美在地生產能力，例如中美晶併購德州的製造廠，已納入美國供應鏈體系；或是與美國半導體業者合作設廠，例如聯電與英特爾。

劉鏡清表示，國發會與產業界近期已密集溝通，多半企業普遍認為，台灣在很多領域的技術與生產效率上是領先者，若中國大陸、日本、南韓等主要競爭對手同樣面臨百分之百關稅，「只要起跑點一致，台灣就能繼續領先」。

立委關切若美方要求台積電不斷加碼投資，會否影響台灣本土研發與產能？劉鏡清說，台積電在台灣的投資並未因此鬆動，仍持續擴充產能。

至於晶片供應鏈是否將因美國關稅政策加速外移，劉鏡清表示，台灣仍是不可取代的核心基地，關鍵技術未對外輸出，研發人力超過一萬人，絕大多數在台灣，企業總部與領導團隊也仍設於台灣。他說，「關鍵技術一定守得住。」

