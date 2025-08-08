關稅戰蘋果直球對決 非蘋品牌陷苦戰
川普宣布對銷美半導體產品課百分之百關稅，蘋果可豁免。美國是全球手機、筆電重要市場，法人憂心，蘋果獲得關稅豁免，iPhone、MacBook美國市場訂價將更具競爭力，有助大舉搶市，不利華碩、宏碁、聯想、惠普、戴爾等品牌，華碩同時在手機、筆電和蘋果直球對決，壓力更大。
針對川普宣布半導體產品將課徵百分之百關稅是否影響旗下產品銷美，宏碁、華碩昨皆未回應。
蘋果現為美國市場第四大ＰＣ品牌，法人指出，川普尚未公布ＰＣ產品銷美關稅細節，若僅蘋果免除關稅，非蘋產品在美國市場成本勢必大幅墊高，蘋果將進一步瓜分其他品牌市占，對華碩、宏碁及聯想、惠普、戴爾等形成巨大壓力。
另一方面，iPhone銷售也將受惠關稅豁免，訂價更具優勢，進一步激發美國消費者埋單。台灣手機品牌目前以華碩最知名，華碩面臨北美筆電產品遭蘋果瓜分之際，手機業務也面臨和iPhone激戰，腹背受敵，壓力更大。
因應川普關稅議題，ＰＣ品牌廠上半年已積極拉貨至北美市場。
根據市調機構ＩＤＣ全球第二季出貨量報告，華碩當季出貨大增百分之十六點七、達四九○萬台，市占率去年同期百分之六點六擴大到百分之七點二，顯示華碩也大舉提前拉貨至美國市場。法人憂心，隨提前拉貨潮因關稅上路而終止，加上蘋果取得關稅豁免優勢，其他非蘋品牌將陷入苦戰。
而蘋果六日宣布在美國加碼投資一千億美元，使其未來四年對美投資總額達六千億美元，並啟動全新「美國製造計畫」（ＡＭＰ），將在美國建立供應鏈，預計今年為蘋果產品生產一百九十億顆晶片，合作夥伴包括台積電、環球晶、三星電子、博通、德儀等公司。
