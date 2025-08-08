觀察站／台灣僅台積電入「川普之眼」

美國總統川普宣布對未在美國生產、或未承諾在美國設廠的半導體晶片課徵百分之百關稅，台積電因擴大在美投資可望豁免，不過，伴隨即將公布的二三二調查範疇，半導體元件應用範圍太廣，堪稱「牽一髮動全身」，影響不只未赴美投資的半導體廠，先前和輝達執行長黃仁勳「磚窯餐廳」聚會、號稱「兆元宴」的科技業大老們，都不能不關注後續發展。

川普此舉有兩個主要的戰略目標，一是迫使所有企業都到美國生產，二是要藉此遏制中國大陸不當補貼和傾銷。從增加稅收和提升美國半導體自主的角度來看，川普這招的確有效。

對照川普與各國對等關稅談判的脈絡，預料半導體關稅也會以同樣手法，一開始祭出高關稅，迫使各國上談判桌，再依談判成果調整稅率。

二三二調查涵蓋上游設備、材料到各項化學品，到半導體設計、製造、後段封測，再到系統組裝，最後到終端產品，不同終端產品所含半導體元件不同，因此如何課稅是極為複雜的工程。

至於如何課稅，因涵蓋範圍太廣，可能一開始採單一稅率；若考量與友好國家的結盟利益，才會比照對等關稅，不同國家採不同稅率；最後也可能依據影響美國國家和產業安全敏感性、關鍵性和重要性不同程度，制定差別稅率。

其中以第二項及第三項的複雜性較高，牽動台美貿易也最深遠，因為半導體晶片不只區分為先進和成熟製程，有些成熟製程晶片也會用在ＡＩ伺服器上，美國公布二三二貿易調查，應比川普宣布晶片課徵百分之百的關稅重要，這也是出席「兆元宴」的科技業大老高度關注之處。

目前台灣僅剩台積電能入川普之眼，台灣科技業要在未來取得比鄰近競爭國家取得更有利的稅率，恐怕得聯合美國重要合作科技夥伴，共謀對策，才有機會在關稅戰中突圍。

