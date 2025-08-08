聽新聞
觀察站／台灣僅台積電入「川普之眼」

聯合報／ 本報記者簡永祥

美國總統川普宣布對未在美國生產、或未承諾在美國設廠的半導體晶片課徵百分之百關稅台積電因擴大在美投資可望豁免，不過，伴隨即將公布的二三二調查範疇，半導體元件應用範圍太廣，堪稱「牽一髮動全身」，影響不只未赴美投資的半導體廠，先前和輝達執行長黃仁勳「磚窯餐廳」聚會、號稱「兆元宴」的科技業大老們，都不能不關注後續發展。

川普此舉有兩個主要的戰略目標，一是迫使所有企業都到美國生產，二是要藉此遏制中國大陸不當補貼和傾銷。從增加稅收和提升美國半導體自主的角度來看，川普這招的確有效。

對照川普與各國對等關稅談判的脈絡，預料半導體關稅也會以同樣手法，一開始祭出高關稅，迫使各國上談判桌，再依談判成果調整稅率。

二三二調查涵蓋上游設備、材料到各項化學品，到半導體設計、製造、後段封測，再到系統組裝，最後到終端產品，不同終端產品所含半導體元件不同，因此如何課稅是極為複雜的工程。

至於如何課稅，因涵蓋範圍太廣，可能一開始採單一稅率；若考量與友好國家的結盟利益，才會比照對等關稅，不同國家採不同稅率；最後也可能依據影響美國國家和產業安全敏感性、關鍵性和重要性不同程度，制定差別稅率。

其中以第二項及第三項的複雜性較高，牽動台美貿易也最深遠，因為半導體晶片不只區分為先進和成熟製程，有些成熟製程晶片也會用在ＡＩ伺服器上，美國公布二三二貿易調查，應比川普宣布晶片課徵百分之百的關稅重要，這也是出席「兆元宴」的科技業大老高度關注之處。

目前台灣僅剩台積電能入川普之眼，台灣科技業要在未來取得比鄰近競爭國家取得更有利的稅率，恐怕得聯合美國重要合作科技夥伴，共謀對策，才有機會在關稅戰中突圍。

關稅 美國 川普 半導體 台積電 台美關係 對等關稅

