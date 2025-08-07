聽新聞
半導體業面臨百分之百關稅 將掀新一波赴美投資潮

聯合報／ 記者簡永祥黃羿馨王駿杰郭政芬／連線報導
川普點名包括蘋果及台積電等，在美國生產製造才能免於關稅。圖為台積電。記者劉學聖／攝影
美國總統川普宣布出口到美國的半導體將面臨百分之百關稅，但在美國製造除外，半導體業聞訊表示，此舉恐將掀起新一波半導體業赴美投資潮，而台積電雖新增千億美元投資美國，但未來仍持續面對川普政府再加碼的壓力。新竹產業界也說，川普此舉將對新竹半導體產業造成更大衝擊，也將加速相關供應鏈評估是否赴美設據點。

川普點名包括蘋果及台積電等，在美國生產製造才能免於關稅。半導體業者表示，半導體晶片應用範圍非常廣，未來還要看終端產品如手機、電腦、網通設備、電競、遊戲機和伺服器等產品經二三二調查後適用的稅率範圍，否則疊加半導體關稅、對等關稅，將對台灣輸美資通訊產業造成極大衝擊。

川普有條件豁免台積、蘋果等在美設廠的半導體關稅，但安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫指出，川普尚未公布對半導體加徵關稅的行政命令，對豁免標準、課稅產品範圍（是否僅限晶片本身或涵蓋終端設備）、課稅時間表都尚未明說，仍有不確定空間，廠商仍需密切關注相關規定。

儘管目前前景不明，但半導體業者說，勢必加速想做美國生意的半導體業者前進設廠，進而也帶動供應鏈向美國移動。近期包括鴻海、廣達、緯創子公司緯穎、英業達、廣達等紛紛提出赴德州投資，就是因為看到勢不可擋，只能加速在美建立生產基地。

新竹縣工業會總幹事曾昭維指出，以台積電為核心的新竹半導體產業聚落，已形成上中下游龐大供應鏈體系，其中不少中小企業受限於規模，難以獨自赴美設廠，只因台積電是主要客戶，不得不跟進布局，不排除由無競爭關係的上下游廠商「組團」，打團體仗合作赴美，共享資源與成本。

清華大學材料系特聘教授周卓煇表示，美半導體關稅並非單純制裁，而是「以重稅為棍子、零關稅為蘿蔔」，迫使關鍵技術落地美國本土，減少對亞洲供應鏈的依賴。

他說，只要美國能掌握晶片技術與稀土資源，就會在全球賽局取得主導權，這是目前美國仍處弱勢的兩個關鍵領域，也是川普透過政策施壓積極補位的原因。

關稅 美國 川普 新竹 半導體 台積電 供應鏈 台美關係

