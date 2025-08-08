聽新聞
美徵100%半導體關稅 川普：產線遷回美國可豁免

聯合報／ 記者陳熙文林海黃婉婷、編譯季晶晶／綜合報導
美國總統川普（左）和蘋果公司執行長庫克（右）六日在白宮橢圓辦公室宣布蘋果加碼投資美國。（美聯社）
美國總統川普（左）和蘋果公司執行長庫克（右）六日在白宮橢圓辦公室宣布蘋果加碼投資美國。（美聯社）

美國總統川普六日宣布，將對進口美國的半導體課徵百分之一百關稅，但將產線遷回美國的企業可豁免。他說，過去很多晶片公司都到其他地方生產，尤其是台灣，現在很快都會回到美國。

我經濟部表示，美方尚未公布具體政策內容與實施細節，相關發展仍有待觀察，政府將持續關注，同時與國內業者保持聯繫，預作多元應對準備，以因應未來可能出現的各項挑戰。

由於台美關稅尚未達成協議，在川普公布半導體關稅後，行政院經貿談判辦公室副總代表顏慧欣表示，不影響談判策略，台美持續談判，將爭取對等關稅包裹攸關晶片關稅的美國貿易擴張法「二三二條款」、供應鏈合作一併討論。

川普：企業會很快回美國

川普與蘋果公司執行長庫克在白宮橢圓辦公室共同宣布蘋果一項一千億美元新投資計畫時，提到半導體關稅。川普表示，企業承諾到美國生產製造，就算還在設廠階段尚未量產，也可獲得半導體關稅豁免。不過，要是企業做出承諾卻沒有實踐，美國將恢復課徵關稅且溯及既往，追繳先前累積的關稅。

川普表示：「我們會對晶片和半導體徵收約百分之一百關稅。但如果你是在美國境內設廠，則毋需繳納關稅。即使尚在建廠階段尚未投產，只要創造大量就業和所有建設行動，就不會收關稅」。川普說，包括英特爾等晶片公司過去都到其他地方生產，尤其是台灣，川普認為，未來很多公司很快都會回到美國。

改稱台積投資兩千億美元

川普日前受訪時提及台積電在亞利桑那州設廠的投資計畫，並稱台積電預計投資三千億美元，遠高於台積電現行一六五○億美元的投資計畫。

川普六日再度點名多家承諾投資美國的企業，包括軟銀、ＩＢＭ、輝達和台積電等，川普提到台積電時，改口稱台積電預計投資兩千億美元。

蘋果額外投資一千億美元

川普並宣布，蘋果計畫額外投資美國一千億美元，讓蘋果未來四年的美國投資總額達到六千億美元。這是重大一步，讓美國人使用的蘋果手機都是由美國製造；蘋果承諾在休士頓打造伺服器工廠，也計畫投資數十億美元在全美建造數據中心。

川普表示，蘋果擬在美國建造其他設施，包括德州的稀土、磁鐵廠，並在加州芒廷帕斯打造全新稀土回收產線；川普說，蘋果公司也將協助在德州、猶他州、亞利桑那州和紐約州發展和生產半導體及半導體設備。

豁免細節可能下周公布

多數在美國銷售的iPhone如今來自印度，而印度現在被川普課徵百分之五十關稅，iPad與MacBook等產品主要產地越南則遭課百分之廿關稅。

至於川普這項半導體關稅與豁免資格細節可能在下周公布，將適用於所有國家和公司。川普特別點名庫克的蘋果公司作為避稅範例。川普說：「你看，他沒有在世上任何地方進行過這種規模投資。他正在歸來，我的意思是，蘋果正在重返美國。」

關稅 半導體 台美關係

