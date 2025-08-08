聽新聞
0:00 / 0:00
應對關稅新風暴 國發會提三模式
美國總統川普宣布將對半導體開徵100%關稅，在美國投資或承諾投資企業則可免關稅。國發會主委劉鏡清昨（7）日表示，業者有三模式可走，一是像台積電（2330）在美國建廠，二是像環球晶在美國併購，三是像聯電結盟英特爾合作，都有望可豁免關稅。
他認為，美國對半導體開徵100%關稅是全球一致，競爭立足點相同，他對台灣半導體產業有信心，看好台灣上半年經濟成長強勁，下半年還有手機及輝達GB300兩大拉貨潮作為支柱，對今年經濟成長率「保3」很有信心。
劉鏡清昨日赴立法院專題報告「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球布局新規劃」，多位立委質詢聚焦川普宣布對晶片開徵100%關稅議題。他表示，台灣半導體產業多數晶片輸出到組裝廠，大部分不是直接去美國。
