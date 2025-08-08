聽新聞
0:00 / 0:00

在野批政府「產業戰略落後」

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰李成蔭／台北報導

美國宣布對進口晶片與半導體課徵百分之百關稅，僅豁免在美設廠者。國民黨主席朱立倫喊話，賴政府必須誠實面對挑戰，扛起責任，停止搞內鬥。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，美國總統川普的目標就是美國優先，賴清德總統除了大內宣，完全沒有嚴肅面對接下來的挑戰。

朱立倫指出，雖二三二條款調查尚未公布最終結果，但此舉已對台灣晶圓代工、ＩＣ設計、伺服器等核心供應鏈構成重大壓力，必將撼動全球科技布局。賴政府戰略落後已是事實，不但仍停留在抗中思維，對整體產業布局戰略落後，經濟部長郭智輝對美方動作更是反應遲鈍。

朱立倫表示，台灣已慢很多拍了，應即刻啟動「策略性產業根留台灣方案」，並公布產業衝擊評估報告，針對中小企業、傳統產業與高科技領域，提出具體的轉型與支持措施。此外，朝野要一起努力通過「經濟安全法案」，立法管制策略性產業外移，守護台灣的護國神山，不是一錯再錯、被動挨打。

國民黨立委賴士葆質疑，「護國神山」台積電的最先進製程，是要留下來繳納高關稅繼續護國，還是搬到美國？賴政府不敢與美國抗衡，也不敢對國人說明決策，只敢惡鬥在野黨，對美國欺壓束手無策、畢恭畢敬，低聲下氣如同馬關條約再現，治理無能、喪權辱國。

黃國昌說，川普的整體戰略布局很清楚，就是要把半導體產業鏈帶回美國，相當程度也反映其在競選期間的選舉策略，上任至今僅六個月就做得風生水起，反觀賴總統就任超過一年，除了在國內搞政治鬥爭，執政成績一片蒼白。

中廣前董事長趙少康批評，民進黨只看台股一日行情，就洋洋得意收割，完全是喪事喜辦的嘴臉。負責任的執政黨，請交代談判過程給予台積電什麼協助？面對川普關稅打擊，政府對台積電以外的半導體廠商又要提供什麼救濟？

關稅 半導體 台美關係

延伸閱讀

一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」

川普再提華盛頓特區聯邦化 遭駁斥「總統無權接管」

川普將課藥品250%關稅！專家估國內藥價衝擊小 銷美學名藥廠恐受衝擊

川普擬制裁大陸買俄油 中使館：中俄不會放棄合作

相關新聞

反黑箱昨是今非？國民黨批沈伯洋幫賴清德「盲盒談判」洗地

美國對台徵收對等關稅20%今生效，立法院外交及國防委員會今舉行秘密會議，出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，...

美國對台關稅屏縣蝴蝶蘭影響大 縣府四大方案加碼補助

美國對台灣課徵暫時性關稅20%，對中小企業衝擊嚴重，屏東縣的產業中，蝴蝶蘭受影響較大，縣府今日表示，已準備四大方案加碼補...

舉台積電、中美晶、聯電為例 劉鏡清：台廠3模式因應關稅

美國總統川普表示將對所有「未在美國生產、或未承諾在美國設廠」的半導體晶片課徵百分之百的關稅，國發會主委劉鏡清說，台灣產業...

關稅戰蘋果直球對決 非蘋品牌陷苦戰

川普宣布對銷美半導體產品課百分之百關稅，蘋果可豁免。美國是全球手機、筆電重要市場，法人憂心，蘋果獲得關稅豁免，iPhon...

觀察站／台灣僅台積電入「川普之眼」

美國總統川普宣布對未在美國生產、或未承諾在美國設廠的半導體晶片課徵百分之百關稅，台積電因擴大在美投資可望豁免，不過，伴隨...

彭博分析：美半導體關稅 恐對台灣經濟造成重大打擊

彭博經濟學家分析，美國總統川普威脅對進口半導體課徵百分之一百關稅，可能對台灣經濟造成重大打擊，因為台灣高度依賴晶片出口，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。