在野批政府「產業戰略落後」

美國宣布對進口晶片與半導體課徵百分之百關稅，僅豁免在美設廠者。國民黨主席朱立倫喊話，賴政府必須誠實面對挑戰，扛起責任，停止搞內鬥。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，美國總統川普的目標就是美國優先，賴清德總統除了大內宣，完全沒有嚴肅面對接下來的挑戰。

朱立倫指出，雖二三二條款調查尚未公布最終結果，但此舉已對台灣晶圓代工、ＩＣ設計、伺服器等核心供應鏈構成重大壓力，必將撼動全球科技布局。賴政府戰略落後已是事實，不但仍停留在抗中思維，對整體產業布局戰略落後，經濟部長郭智輝對美方動作更是反應遲鈍。

朱立倫表示，台灣已慢很多拍了，應即刻啟動「策略性產業根留台灣方案」，並公布產業衝擊評估報告，針對中小企業、傳統產業與高科技領域，提出具體的轉型與支持措施。此外，朝野要一起努力通過「經濟安全法案」，立法管制策略性產業外移，守護台灣的護國神山，不是一錯再錯、被動挨打。

國民黨立委賴士葆質疑，「護國神山」台積電的最先進製程，是要留下來繳納高關稅繼續護國，還是搬到美國？賴政府不敢與美國抗衡，也不敢對國人說明決策，只敢惡鬥在野黨，對美國欺壓束手無策、畢恭畢敬，低聲下氣如同馬關條約再現，治理無能、喪權辱國。

黃國昌說，川普的整體戰略布局很清楚，就是要把半導體產業鏈帶回美國，相當程度也反映其在競選期間的選舉策略，上任至今僅六個月就做得風生水起，反觀賴總統就任超過一年，除了在國內搞政治鬥爭，執政成績一片蒼白。

中廣前董事長趙少康批評，民進黨只看台股一日行情，就洋洋得意收割，完全是喪事喜辦的嘴臉。負責任的執政黨，請交代談判過程給予台積電什麼協助？面對川普關稅打擊，政府對台積電以外的半導體廠商又要提供什麼救濟？

