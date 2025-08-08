美關稅上路 傳產未感受到幫助「沒單等死 有單找死」

美國對等關稅正式上路，衝擊我國傳統產業，輪胎大廠建大輪胎總裁楊銀明說，日韓關稅比較低，台灣業者面臨國際競爭壓力，政府講不清美國到底要什麼條件？最近美方汽車輪胎訂單已縮手三成。台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫說，截至目前沒感受到政府對產業有任何幫助。

農漁產品方面，林姓養殖業者批評，四月到六月期間傳出稅率可能減少，當下不確定性最高，也很難報價給買家，可以說是業者最需要幫助的時候，但支持方案卻一直拖到現在才公告實施，緩不濟急。

至於美國為台灣蝴蝶蘭第一大外銷市場，去年出口美國的蝴蝶蘭市值約新台幣十八億。台灣蘭花產銷發展協會表示，今年四到六月蝴蝶蘭銷美訂單和去年同期相比已少了百分之十五，加徵的稅率對蘭花產業確實很痛。不過，一位張姓蝴蝶蘭業者表示，政府支持方案是場及時雨，至少不會覺得關稅的壓力只有業者在承擔。

關稅衝擊，企業主齊聚高爾夫球場商議解方。有台商說，「一批貨四月運到美國，周一、周二關稅是百分之廿五，周三變成免稅，周末到港又變了」，連報關行都是當天才知道關稅課多少，「每天都像在賭博，廠商都快瘋了」。

有傳產業者形容，目前的環境是「沒有單等死，有單是找死」，雖有訂單但應付不了高關稅，但沒有訂單也活不下去，真是進退維谷。

「關稅有沒有希望調降到百分之十五？政府要快點講。」楊銀明說，政府講不清美國到底要什麼條件，業界的心就一直懸著，關稅關乎整體民生，最近美方訂單量已縮手三成，因為關稅帶動的通膨預期心態，美國消費力縮手，下單量自然減少，連台灣消費者的汽車買氣也停滯了。

建大輪胎在大陸和越南都有設廠，楊銀明說，美國市場提高關稅後，建大得努力拓展越南、大陸、歐洲等內需市場，但大陸廠商在越南也有設廠，而且「很敢談價錢」，面對大陸和日、韓競爭，台灣對美關稅得再調降，才有競爭力。

生產大型臥式車床的三鋒機器工業總經理郭璦玫說，政府不可能補貼匯損或分擔增加的關稅，已有微型和小型企業收掉不做，關廠潮可能慢慢浮現，台灣的工具機產業鏈可能因此斷鏈，希望政府協助。

商品推薦