聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅上路 傳產未感受到幫助「沒單等死 有單找死」

聯合報／ 記者林宛諭黃寅朱冠諭趙容萱李柏澔／連線報導

美國對等關稅正式上路，衝擊我國傳統產業，輪胎大廠建大輪胎總裁楊銀明說，日韓關稅比較低，台灣業者面臨國際競爭壓力，政府講不清美國到底要什麼條件？最近美方汽車輪胎訂單已縮手三成。台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫說，截至目前沒感受到政府對產業有任何幫助。

農漁產品方面，林姓養殖業者批評，四月到六月期間傳出稅率可能減少，當下不確定性最高，也很難報價給買家，可以說是業者最需要幫助的時候，但支持方案卻一直拖到現在才公告實施，緩不濟急。

至於美國為台灣蝴蝶蘭第一大外銷市場，去年出口美國的蝴蝶蘭市值約新台幣十八億。台灣蘭花產銷發展協會表示，今年四到六月蝴蝶蘭銷美訂單和去年同期相比已少了百分之十五，加徵的稅率對蘭花產業確實很痛。不過，一位張姓蝴蝶蘭業者表示，政府支持方案是場及時雨，至少不會覺得關稅的壓力只有業者在承擔。

關稅衝擊，企業主齊聚高爾夫球場商議解方。有台商說，「一批貨四月運到美國，周一、周二關稅是百分之廿五，周三變成免稅，周末到港又變了」，連報關行都是當天才知道關稅課多少，「每天都像在賭博，廠商都快瘋了」。

有傳產業者形容，目前的環境是「沒有單等死，有單是找死」，雖有訂單但應付不了高關稅，但沒有訂單也活不下去，真是進退維谷。

「關稅有沒有希望調降到百分之十五？政府要快點講。」楊銀明說，政府講不清美國到底要什麼條件，業界的心就一直懸著，關稅關乎整體民生，最近美方訂單量已縮手三成，因為關稅帶動的通膨預期心態，美國消費力縮手，下單量自然減少，連台灣消費者的汽車買氣也停滯了。

建大輪胎在大陸和越南都有設廠，楊銀明說，美國市場提高關稅後，建大得努力拓展越南、大陸、歐洲等內需市場，但大陸廠商在越南也有設廠，而且「很敢談價錢」，面對大陸和日、韓競爭，台灣對美關稅得再調降，才有競爭力。

生產大型臥式車床的三鋒機器工業總經理郭璦玫說，政府不可能補貼匯損或分擔增加的關稅，已有微型和小型企業收掉不做，關廠潮可能慢慢浮現，台灣的工具機產業鏈可能因此斷鏈，希望政府協助。

關稅 傳產股 台美關係

延伸閱讀

一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」

只用台股漲跌說嘴！趙少康嗆吳崢「號子治國」：喪事喜辦嘴臉

美國對台關稅屏縣蝴蝶蘭影響大 縣府四大方案加碼補助

與他國關稅協議大致談妥！美財長貝森特點名 「這國」：貿易震撼將至

相關新聞

反黑箱昨是今非？國民黨批沈伯洋幫賴清德「盲盒談判」洗地

美國對台徵收對等關稅20%今生效，立法院外交及國防委員會今舉行秘密會議，出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，...

美國對台關稅屏縣蝴蝶蘭影響大 縣府四大方案加碼補助

美國對台灣課徵暫時性關稅20%，對中小企業衝擊嚴重，屏東縣的產業中，蝴蝶蘭受影響較大，縣府今日表示，已準備四大方案加碼補...

舉台積電、中美晶、聯電為例 劉鏡清：台廠3模式因應關稅

美國總統川普表示將對所有「未在美國生產、或未承諾在美國設廠」的半導體晶片課徵百分之百的關稅，國發會主委劉鏡清說，台灣產業...

關稅戰蘋果直球對決 非蘋品牌陷苦戰

川普宣布對銷美半導體產品課百分之百關稅，蘋果可豁免。美國是全球手機、筆電重要市場，法人憂心，蘋果獲得關稅豁免，iPhon...

觀察站／台灣僅台積電入「川普之眼」

美國總統川普宣布對未在美國生產、或未承諾在美國設廠的半導體晶片課徵百分之百關稅，台積電因擴大在美投資可望豁免，不過，伴隨...

彭博分析：美半導體關稅 恐對台灣經濟造成重大打擊

彭博經濟學家分析，美國總統川普威脅對進口半導體課徵百分之一百關稅，可能對台灣經濟造成重大打擊，因為台灣高度依賴晶片出口，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。