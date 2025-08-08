立院關稅會議「全程機密」 無公開質詢挨批黑箱
美國總統川普公布對台關稅廿％，立法院外交及國防委員會昨天邀請外交部與行政院經貿談判辦公室出示談判文件。國民黨立委徐巧芯不滿全程均為機密會議，未安排公開質詢時間，憤而在會議室外走廊開罵；民進黨籍召委沈伯洋則反批，徐巧芯咆哮是因為需要表演。
立法院外交及國防委員會原訂昨天要去考察退輔會所屬的清境農場，但輪值召委沈伯洋臨時變更議程，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，但全程採秘密會議形式。
徐巧芯在委員會外高分貝批評，「現在的民進黨召委厲害了，質詢都無法公開」，她在委員會一年多，首次遇到連公開質詢都沒有；民進黨立委王定宇反駁稱，外委會聽取海昌案的報告時，就是全程機密進行，可能是徐巧芯做立委還不夠久。
沈伯洋表示，徐巧芯咆哮是因為需要表演，這也凸顯徐巧芯對議事規則非常不熟悉；國人非常關注關稅議題，立法院要監督、行政院要談判，相輔相成、不分黨派。
國民黨立委馬文君透過臉書聲援徐巧芯、反嗆綠委「在我面前，林楚茵、王定宇你們待的也不夠久」，「機密報告，機密詢答，之後公開詢答」，這才是往例，這才符合規則，請綠委不要瞎掰與硬拗。
沈伯洋指出，部分國民黨和民眾黨立委以應公開為由，連機密文件都沒看就離開，放棄監督的權利，讓他深感遺憾；今日秘密會議的目的是閱覽保密協議，所有委員都可以參加，但不得攜出，公開部分可另外安排。
國民黨立委黃仁已排定，下周四邀請外交部、經濟部、財政部、農業部和經貿辦官員，報告台美關稅並備質詢。
徐巧芯在臉書回應，太多機密文件要看當然可以開機密會議，但過往大多數機密會議仍可以選擇公開質詢，過程不能提及機密會議討論內容，同時讓民眾有知的權利，但是昨天完全沒有，全部黑箱。
