因應美關稅 卓揆：第二預備金 開放產業申請

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

台美談判尚未落幕，但美國七日起已實施對等關稅，台灣暫行稅率為廿％。行政院長卓榮泰昨指示，韌性特別預算通過前，各部會將先透過第二預備金，「移緩濟急」開放產業界申請支持方案，後續再評估適用範圍或額度。

美國總統川普宣布輸美半導體徵百分之百關稅，經濟部長郭智輝昨邀台積電、聯電、鴻海等大廠座談，與會業者建議政府積極對美談判爭取產業有利條件，並避免遭差別加徵關稅。

關稅 卓榮泰 台美關係

