反黑箱昨是今非？國民黨批沈伯洋幫賴清德「盲盒談判」洗地

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨表示，按照民進黨籍召委沈伯洋過去反服貿黑箱的邏輯，民進黨應不應該召開公聽會了解衝擊狀況，說明清楚受損影響？圖／取自國民黨臉書
美國對台徵收對等關稅20%今生效，立法院外交及國防委員會今舉行秘密會議，出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，引發在野立委黑箱質疑。國民黨表示，按照民進黨籍召委沈伯洋過去反服貿黑箱的邏輯，民進黨應不應該召開公聽會了解衝擊狀況，說明清楚受損影響？

國民黨指出，美國對台課徵20%對等關稅今天正式上路，企業戰戰兢兢，產業深感衝擊迫在眉睫。然而，民進黨政府至今仍不肯向國人交代談判的過程與真相。

國民黨表示，更離譜的是，沈伯洋竟臨時變更議程、改開秘密會議，邀請外交部與行政院經貿談判辦公室出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，全程採「秘密會議」，拒絕人民監督。難道沈伯洋臨時變更的秘密會議，是在幫賴清德的盲盒談判洗地？

國民黨指出，沈伯洋過去不但大聲反對服貿黑箱，痛批政府敷衍人民與產業。實際上服貿協議起碼召開了16場公聽會，經濟部及陸委會等相關部會也共同舉辦超過百場以上的基層說明會。如今，對美關稅已經要實施，可是談判全程黑箱、衝擊內容模糊不清，更召開秘密會議，遮遮掩掩，企業只能含淚開盲盒，欲哭無淚。

國民黨表示，從過去的貿易談判經驗早已證明，過程可以部分保密，但「適度公開、與受影響產業充分溝通」是基本原則。日本、韓國，甚至東南亞國家都能做到，為什麼只有民進黨做不到？國民黨嚴正呼籲，應該要立即向國人說明台美貿易談判的主要內容與受影響產業清單，停止以「秘密會議」作為掩護，接受全面監督。

