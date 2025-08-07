聽新聞
美國對台關稅屏縣蝴蝶蘭影響大 縣府四大方案加碼補助
美國對台灣課徵暫時性關稅20%，對中小企業衝擊嚴重，屏東縣的產業中，蝴蝶蘭受影響較大，縣府今日表示，已準備四大方案加碼補助，另將補助外銷蝴蝶蘭業者每公斤10元，全方面協助企業及農民。
縣府發言人王品晴表示，美國對台灣暫時性關稅為20%，我政府持續與美方磋商，希望能再降低，縣府也希望能對產業的影響降到最低。目前屏東縣以中小企業以及蝴蝶蘭的外銷影響較大，縣府將提供相關行政流程、引進中央資源等，採專案方式從簡、從速、從寬，協助減少關稅對產業以及民生的影響。
他說，縣府已經準備了四大方案加碼補助企業與農民，包含貸款額度250萬元以內，利息補貼加碼補助1碼（0.25%），為期6個月；研發轉型補助，每案加碼上限250萬元；爭取海外訂單補助每案加碼上限250萬元，並主動關心產業以及勞工後續情形。
農產品部分，將另外補助外銷蝴蝶蘭業者每公斤10元，並且針對蝴蝶蘭、冷凍鱸魚等辦理國內外行銷，及拓展更多市場通路，全方面協助企業以及農民。屏東製造業主要外銷產業為金屬製品製造業、電子零組件製造業、基本金屬製造業、食品製造業等，多數未列經濟部管轄的產業園區範圍內，且為中小型企業。
