美關稅挑戰 傳產業者用這句「沒單等死 有單找死」自嘲

美國對台課徵20%對等關稅，對產業界造成衝擊。台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫說，截至目前沒有感受到政府對產業有何幫助，政府也不可能補貼匯損或分擔增加的關稅，業者只能自己努力。還有傳產業者形容目前的情況是「沒有單等死，有單是找死」處在進退維谷間。

郭璦玫昨天表示已有微型和小型企業紛收掉不做，關廠潮可能慢慢浮現，台灣產業最值得稱道的產業鏈可能因此斷鏈。現在產業面臨的不是無薪假，而是生存戰，希望政府協助，務必要守住產業鏈。

她說，關廠和倒閉不同，倒閉是倒了，但關廠就是不做了，因為外在環境不佳，實在做不下去了。但也因此可能造成產業鏈因此中斷。要面對這重困境，只能靠自己重組產業結構以增加自己的競爭力。

另也有傳產業者形容，目前的環境是「沒有單等死，有單是找死」進也不是退也不得。因為，雖有訂單但應付不了高關稅，但沒有訂單卻也活不下去，真是進退維谷。

磐石會創始人謝平上則認為，匯率的影響比關稅還大，政府應該可以在匯率上幫忙，至少應在美元兌新台幣29至30.5元間維持半年，讓業者還有可以回沖的機會，也可以稍解目前的產業困境。

台中市經濟發展局長張峯源說，傳產業遇到關稅挑戰，以手工具為例，因為業者感覺關稅還未底定，仍在觀望，因此還不能跟買家談訂單，訂單一下子少了，下游的加工廠因此接不到單，就感受到困境。因此，目前最重要的是替業者找訂單，開拓新的市場。

他說，開拓新的市場要花時間，也是長期的事，市府因此擬定了2500萬元經費，協助業者赴國外參展，找尋商機。目前已有工具機、木工、自行車和機械等公會獲得補助，其他相關產業也還在排審中。

