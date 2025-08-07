快訊

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

美關稅挑戰 傳產業者用這句「沒單等死 有單找死」自嘲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
美國對台課徵20%對等關稅，對產業界造成衝擊。路透
美國對台課徵20%對等關稅，對產業界造成衝擊。路透

美國對台課徵20%對等關稅，對產業界造成衝擊。台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫說，截至目前沒有感受到政府對產業有何幫助，政府也不可能補貼匯損或分擔增加的關稅，業者只能自己努力。還有傳產業者形容目前的情況是「沒有單等死，有單是找死」處在進退維谷間。

郭璦玫昨天表示已有微型和小型企業紛收掉不做，關廠潮可能慢慢浮現，台灣產業最值得稱道的產業鏈可能因此斷鏈。現在產業面臨的不是無薪假，而是生存戰，希望政府協助，務必要守住產業鏈。

她說，關廠和倒閉不同，倒閉是倒了，但關廠就是不做了，因為外在環境不佳，實在做不下去了。但也因此可能造成產業鏈因此中斷。要面對這重困境，只能靠自己重組產業結構以增加自己的競爭力。

另也有傳產業者形容，目前的環境是「沒有單等死，有單是找死」進也不是退也不得。因為，雖有訂單但應付不了高關稅，但沒有訂單卻也活不下去，真是進退維谷。

磐石會創始人謝平上則認為，匯率的影響比關稅還大，政府應該可以在匯率上幫忙，至少應在美元兌新台幣29至30.5元間維持半年，讓業者還有可以回沖的機會，也可以稍解目前的產業困境。

台中市經濟發展局長張峯源說，傳產業遇到關稅挑戰，以手工具為例，因為業者感覺關稅還未底定，仍在觀望，因此還不能跟買家談訂單，訂單一下子少了，下游的加工廠因此接不到單，就感受到困境。因此，目前最重要的是替業者找訂單，開拓新的市場。

他說，開拓新的市場要花時間，也是長期的事，市府因此擬定了2500萬元經費，協助業者赴國外參展，找尋商機。目前已有工具機、木工、自行車和機械等公會獲得補助，其他相關產業也還在排審中。

關稅 台美關係

延伸閱讀

川普將課藥品關稅250% 專家估國內藥價衝擊小 銷美學名藥廠恐受衝擊

美國對等關稅明生效…鎖業估價格至少增4分之1 與匯率形成「雙殺」

美對印度關稅增至50%！莫迪首度公開評論「絕不犧牲農民利益」

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

相關新聞

賴政府「暫時」話術要騙多久？民眾黨酸：談判黑箱補考交白卷

美國對等關稅政策今天上路，台灣民眾黨表示，並無訊息顯示關稅有調降空間，僅看到執政團隊仍然狀況外，賴清德總統只能用「暫時性...

美關稅挑戰 傳產業者用這句「沒單等死 有單找死」自嘲

美國對台課徵20%對等關稅，對產業界造成衝擊。台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫說，截至目前沒有感受到政府對產業有...

因應美關稅衝擊 磐石會創始人：分散市場並不容易

面對美國關稅衝擊，盤石會創始人、喬山健康科技公司董事謝平上說，磐石會成員以上市櫃公司為主，多具有分散市場和產地的能力，但...

從反黑箱到變本加厲？馬文君嗆綠營秘密會議「比秦始皇死訊還神祕」

馬文君痛批，關稅戰談到現在，百工百業人心惶惶，賴清德總統卻以簽署保密協議為由拒絕對外說明談判內容，「比秦始皇死訊還機密」...

輸美關稅20% 蘭花幾無利潤、台灣鯛影響不大

美國對台灣課徵暫時性關稅20%今天生效。蘭花業者嘆幾無利潤，短期訂單會再下降，產量勢必再減；台灣鯛業者認為影響不大，主要...

「先恐嚇、再示好！」 財經專家：川普根本地緣政治界的撩妹高手

美國總統川普於美東時間6日宣布，將對進口晶片與半導體產品課徵100%關稅，但已在美國設廠或承諾投資設廠的企業可望豁免，消息曝光後，台積電概念股今（7）日股價紅通通。不過，前私募股權操盤手「股人阿勳」表示，川普簡直是「地緣政治界的撩妹高手」，先恐嚇、再示好，給你壓力之後，再給你選擇權，看你要不要上鉤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。