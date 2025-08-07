因應美關稅衝擊 磐石會創始人：分散市場並不容易

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
磐石會由中部上市櫃公司負責人組成，日前舉行第27、28屆會長交接典禮。本報資料照
面對美國關稅衝擊，盤石會創始人、喬山健康科技公司董事謝平上說，磐石會成員以上市櫃公司為主，多具有分散市場和產地的能力，但若是紡職、塑化、五金、工具機等的傳產企業，規模又若較小，在這一波的衝擊就比較大。而要能存活下來，分散產地和市場，以及建立自有品牌仍是必須走的路，但規模若不夠，就不是那麼容易。

他以喬山為例，考慮到地緣政治和美中競爭，這幾年已提早從大陸轉進越南，也是第一家在越南設廠的健康產業。這次美國對越南關稅也變為20%，加上喬山營收有40%是美國市場，也受到影響。

但是，喬山把研發設在美國，在美有設廠和30多家子公司，人員有上千人，是否能以健康事業適用232條款得以豁免關稅，還在確認中。這看報關的情形就可知，若不行，公司會申訴。

謝平上分析，雖然因應關稅衝擊大家都說要分散市場，但並不是那麼容易，因為這得要長期耕耘，否則美國總統川普講話就不會那麼大聲了。但相形之下，分散生產地點倒是較為可行。

他說，有美國關稅衝擊以來，磐石會員經常私下聚會，並請專家學者上課，以充分了解因應之道，畢竟這不是容易的挑戰，大家都慎重以對。

