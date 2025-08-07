聽新聞
0:00 / 0:00
從反黑箱到變本加厲？馬文君嗆綠營秘密會議「比秦始皇死訊還神祕」
馬文君痛批，關稅戰談到現在，百工百業人心惶惶，賴清德總統卻以簽署保密協議為由拒絕對外說明談判內容，「比秦始皇死訊還機密」。她指出，日本、韓國在與美國談判時都會適時向民眾報告進度，唯獨台灣始終密不透風，說到底，就是怕自己的無能與失敗被揭穿，能騙多久是多久。
她表示，立法院外交國防委員會今排定關稅議題報告，原以為僅限簡報內容為機密，但竟連委員詢答環節也不公開，整場會議都被蓋在「外交布」裡不見天日。馬文君認為，這樣的會議安排根本是逃避監督。
國民黨立委徐巧芯在會議中抗議封閉程序，遭民進黨立委王定宇與林楚茵質疑「待得不夠久」，不清楚外交國防委員會的運作慣例。
馬文君不滿回擊，「那不好意思了！同為外交國防委員會的同事，在我面前，林楚茵、王定宇你們待的也不夠久！」她強調，真正符合過去往例的做法應是「機密報告、機密詢答，之後進行公開詢答，而非整場會議都封閉處理，「不要瞎掰，不要硬拗，護航成這樣，愧對國人！」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言