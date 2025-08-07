快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

輸美關稅20% 蘭花幾無利潤、台灣鯛影響不大

中央社／ 台北7日電
美國對台灣課徵暫時性關稅20%今天生效。蘭花業者嘆幾無利潤，短期訂單會再下降。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
美國對台灣課徵暫時性關稅20%今天生效。蘭花業者嘆幾無利潤，短期訂單會再下降。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

美國對台灣課徵暫時性關稅20%今天生效。蘭花業者嘆幾無利潤，短期訂單會再下降，產量勢必再減；台灣鯛業者認為影響不大，主要是競爭對手中國與巴西被課的關稅更高。

蝴蝶蘭與台灣鯛、鬼頭刀是台灣外銷美國最主要的農產品，對於美國對台灣課徵20%暫時性關稅，目前以蝴蝶蘭受到的衝擊最大。台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼接受中央社記者訪問說，台灣的外銷花卉有4成是到美國，美國也是台灣蝴蝶蘭最大出口市場，原本關稅是零，4月10日起關稅提高到10%，4至6月蘭花銷美訂單就降了15%。

曾俊弼說，先前由業者與美國的客戶一起承擔因關稅增加的費用，業者承擔較大比例。現在稅率升到20%，無論客戶是否願再共同承擔，都已出現訂單取消、暫緩的情形，農產品與工業產品不同，已生產的蘭花不可能放庫存，加上匯率變動，幾乎已無毛利，未來生產量勢必要再減少。

曾俊弼提到，蘭花在美國的主要競爭對手是荷蘭，因美國對荷蘭課的關稅是15%，荷蘭是輸小苗到美國，每顆成本1美元，15%關稅是0.15美元；台灣是輸大苗到美國，每顆成本3.5美元，20%關稅是0.7美元，很難競爭。

曾俊弼說，短期除了減量與觀望外，業者希望能透過台糖在加州的基地，讓台灣的蝴蝶蘭大苗先在美國基地催花，提升良率，縮短蝴蝶蘭到美國客戶手中的開花等待期，也提高價值。

曾俊弼希望未來政府除補助蘭花業者相關設施，拓展其他外銷市場外，也可透過獎勵措施協助業者拓展蘭花的國內市場，尤其可在更多公共空間展示台灣高品質的蘭花。

台灣鯛協會理事長郭建賢告訴中央社記者，台灣鯛每年生產量約6萬公噸，內外銷各占一半，外銷約有8成是到美國，原本也是零關稅輸美，4月10日起為10%，現在增至20%，影響不算大，主要是競爭對手中國與巴西被美國課更高的關稅。

郭建賢說，最近台灣鯛到美國的出口遲滯，主要是出口商對關稅無法確定，現在確定20%，反而比較好報價。

不過，郭建賢提出一個值得觀察的現象，他說，輸美的台灣鯛多半是全魚，少數是魚片，全魚的消費人口主要是華人與墨西哥人，但美國打擊非法墨西哥移民，若在美國的墨西哥人口減少，可能影響台灣鯛在美國市場的需求。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，東港鬼頭刀9成銷往美國，今年因魚貨缺，訂單量超過捕獲量，只要一有貨很快就賣光，暫時看不出關稅影響，但長期還需要再觀察，也擔心20%關稅若實施後，會將成本轉嫁到漁民身上，導致魚價下跌，這是誰都不願看到的。

鄭鈺宸提及，因應美國市場進行策略提升，早已加入鬼頭刀改進計畫，輔導更多漁船加入，盼能穩定市場並同步開發多元行銷。

關稅 台美關係

延伸閱讀

川普威脅對陸增關稅 陸駐美使館：迫使中國放棄與俄合作 不會得逞

美將對半導體課徵100%關稅 安永籲注意232條款風險

對等關稅已生效 日本與美國對減免措施仍有歧見

憂對等關稅衝擊 商總籲思考普發現金能否挹注內需

相關新聞

嗆談判黑箱...徐巧芯遭酸「做不夠久」 馬文君狠批：怕無能失敗被揭穿

國民黨立委徐巧芯因質疑今日立法院外交及國防委員會秘密會議無公開詢答是黑箱，遭民進黨立委酸「待得不夠久」。國民黨立委馬文君...

美課台20％對等關稅上路 卓揆：產業支持方案今起申請

美國對等關稅7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20％。行政院長卓榮泰今天指示，在「韌性特別預算通過」前，各部會先以「移緩濟...

輸美關稅20% 蘭花幾無利潤、台灣鯛影響不大

美國對台灣課徵暫時性關稅20%今天生效。蘭花業者嘆幾無利潤，短期訂單會再下降，產量勢必再減；台灣鯛業者認為影響不大，主要...

賴政府「暫時」話術要騙多久？民眾黨酸：談判黑箱補考交白卷

美國對等關稅政策今天上路，台灣民眾黨表示，並無訊息顯示關稅有調降空間，僅看到執政團隊仍然狀況外，賴清德總統只能用「暫時性...

「先恐嚇、再示好！」 財經專家：川普根本地緣政治界的撩妹高手

美國總統川普於美東時間6日宣布，將對進口晶片與半導體產品課徵100%關稅，但已在美國設廠或承諾投資設廠的企業可望豁免，消息曝光後，台積電概念股今（7）日股價紅通通。不過，前私募股權操盤手「股人阿勳」表示，川普簡直是「地緣政治界的撩妹高手」，先恐嚇、再示好，給你壓力之後，再給你選擇權，看你要不要上鉤。

立院外委會台美關稅機密會議 朝野爆口角

立法院外交及國防委員會今天就台美關稅談判舉行機密會議，邀請外交部與行政院經貿談判辦公室出示談判文件；國民黨立委徐巧芯不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。