輸美關稅20% 蘭花幾無利潤、台灣鯛影響不大

美國對台灣課徵暫時性關稅20%今天生效。蘭花業者嘆幾無利潤，短期訂單會再下降，產量勢必再減；台灣鯛業者認為影響不大，主要是競爭對手中國與巴西被課的關稅更高。

蝴蝶蘭與台灣鯛、鬼頭刀是台灣外銷美國最主要的農產品，對於美國對台灣課徵20%暫時性關稅，目前以蝴蝶蘭受到的衝擊最大。台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼接受中央社記者訪問說，台灣的外銷花卉有4成是到美國，美國也是台灣蝴蝶蘭最大出口市場，原本關稅是零，4月10日起關稅提高到10%，4至6月蘭花銷美訂單就降了15%。

曾俊弼說，先前由業者與美國的客戶一起承擔因關稅增加的費用，業者承擔較大比例。現在稅率升到20%，無論客戶是否願再共同承擔，都已出現訂單取消、暫緩的情形，農產品與工業產品不同，已生產的蘭花不可能放庫存，加上匯率變動，幾乎已無毛利，未來生產量勢必要再減少。

曾俊弼提到，蘭花在美國的主要競爭對手是荷蘭，因美國對荷蘭課的關稅是15%，荷蘭是輸小苗到美國，每顆成本1美元，15%關稅是0.15美元；台灣是輸大苗到美國，每顆成本3.5美元，20%關稅是0.7美元，很難競爭。

曾俊弼說，短期除了減量與觀望外，業者希望能透過台糖在加州的基地，讓台灣的蝴蝶蘭大苗先在美國基地催花，提升良率，縮短蝴蝶蘭到美國客戶手中的開花等待期，也提高價值。

曾俊弼希望未來政府除補助蘭花業者相關設施，拓展其他外銷市場外，也可透過獎勵措施協助業者拓展蘭花的國內市場，尤其可在更多公共空間展示台灣高品質的蘭花。

台灣鯛協會理事長郭建賢告訴中央社記者，台灣鯛每年生產量約6萬公噸，內外銷各占一半，外銷約有8成是到美國，原本也是零關稅輸美，4月10日起為10%，現在增至20%，影響不算大，主要是競爭對手中國與巴西被美國課更高的關稅。

郭建賢說，最近台灣鯛到美國的出口遲滯，主要是出口商對關稅無法確定，現在確定20%，反而比較好報價。

不過，郭建賢提出一個值得觀察的現象，他說，輸美的台灣鯛多半是全魚，少數是魚片，全魚的消費人口主要是華人與墨西哥人，但美國打擊非法墨西哥移民，若在美國的墨西哥人口減少，可能影響台灣鯛在美國市場的需求。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，東港鬼頭刀9成銷往美國，今年因魚貨缺，訂單量超過捕獲量，只要一有貨很快就賣光，暫時看不出關稅影響，但長期還需要再觀察，也擔心20%關稅若實施後，會將成本轉嫁到漁民身上，導致魚價下跌，這是誰都不願看到的。

鄭鈺宸提及，因應美國市場進行策略提升，早已加入鬼頭刀改進計畫，輔導更多漁船加入，盼能穩定市場並同步開發多元行銷。

