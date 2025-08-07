賴政府「暫時」話術要騙多久？民眾黨酸：談判黑箱補考交白卷

美國對等關稅政策今天上路，台灣民眾黨表示，並無訊息顯示關稅有調降空間，僅看到執政團隊仍然狀況外，賴清德總統只能用「暫時性」爭取「補考時間」，然而這個「暫時」簡直度日如年，政府持續用保密協議包裝黑箱，也坐實民進黨政府就是獨裁政府。

民眾黨發言人吳怡萱稍早發布聲明，台灣輸美關稅20%今天中午生效，目前沒有任何訊息顯示有調降空間，反而看到美國總統川普釋放各種訊息，賴總統跟執政團隊仍然在狀況外，只能用「暫時性」關稅跟國人爭取「補考時間」，至今卻毫無進展，根本就是「談判搞黑箱、補考交白卷」，賴總統的「暫時」話術還要騙國人多久？

民眾黨指出，自從美國政府公布關稅，時間已經過了一周，我國政府依舊無法給國人清楚交代，台灣輸美關稅多出主要競爭對手日本、南韓5%，究竟20％關稅要「暫時」到何年何月，對於百工百業來說簡直度日如年，賴政府根本束手無策、至今以拖待變，持續用保密協議包裝黑箱。

民眾黨再指，沒想到國人要不到答案，反而天天聽到政府部門「練肖話」，包括行政院秘書長龔明鑫直言「企業海外投資不代表外移」、經濟部長郭智輝狀況外聲稱「川普假訊息」，荒腔走板的發言說明執政團隊只剩一張嘴，只會靠美化內宣、包裝過的語言欺騙國人掩蓋真相，但是面對高關稅挑戰，可是不容許官員們「當賴皮、耍嘴皮」。

民眾黨強調，麻煩賴政府說清楚講明白，20％關稅是否暫時變永久，萬萬不可「以黑箱作業的方式，未審慎評估各行各業所受的衝擊，就送入國會」，那就真正坐實賴總統所領導的政府，就是他過去口中的獨裁政府。

商品推薦