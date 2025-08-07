快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國對等關稅政策今天上路，台灣民眾黨表示，賴清德總統只能用「暫時性」爭取「補考時間」，然而政府持續用保密協議包裝黑箱，坐實民進黨政府就是獨裁政府。圖／聯合報系資料照片
美國對等關稅政策今天上路，台灣民眾黨表示，並無訊息顯示關稅有調降空間，僅看到執政團隊仍然狀況外，賴清德總統只能用「暫時性」爭取「補考時間」，然而這個「暫時」簡直度日如年，政府持續用保密協議包裝黑箱，也坐實民進黨政府就是獨裁政府。

民眾黨發言人吳怡萱稍早發布聲明，台灣輸美關稅20%今天中午生效，目前沒有任何訊息顯示有調降空間，反而看到美國總統川普釋放各種訊息，賴總統跟執政團隊仍然在狀況外，只能用「暫時性」關稅跟國人爭取「補考時間」，至今卻毫無進展，根本就是「談判搞黑箱、補考交白卷」，賴總統的「暫時」話術還要騙國人多久？

民眾黨指出，自從美國政府公布關稅，時間已經過了一周，我國政府依舊無法給國人清楚交代，台灣輸美關稅多出主要競爭對手日本、南韓5%，究竟20％關稅要「暫時」到何年何月，對於百工百業來說簡直度日如年，賴政府根本束手無策、至今以拖待變，持續用保密協議包裝黑箱。

民眾黨再指，沒想到國人要不到答案，反而天天聽到政府部門「練肖話」，包括行政院秘書長龔明鑫直言「企業海外投資不代表外移」、經濟部長郭智輝狀況外聲稱「川普假訊息」，荒腔走板的發言說明執政團隊只剩一張嘴，只會靠美化內宣、包裝過的語言欺騙國人掩蓋真相，但是面對高關稅挑戰，可是不容許官員們「當賴皮、耍嘴皮」。

民眾黨強調，麻煩賴政府說清楚講明白，20％關稅是否暫時變永久，萬萬不可「以黑箱作業的方式，未審慎評估各行各業所受的衝擊，就送入國會」，那就真正坐實賴總統所領導的政府，就是他過去口中的獨裁政府。

嗆談判黑箱...徐巧芯遭酸「做不夠久」 馬文君狠批：怕無能失敗被揭穿

國民黨立委徐巧芯因質疑今日立法院外交及國防委員會秘密會議無公開詢答是黑箱，遭民進黨立委酸「待得不夠久」。國民黨立委馬文君...

美課台20％對等關稅上路 卓揆：產業支持方案今起申請

美國對等關稅7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20％。行政院長卓榮泰今天指示，在「韌性特別預算通過」前，各部會先以「移緩濟...

輸美關稅20% 蘭花幾無利潤、台灣鯛影響不大

美國對台灣課徵暫時性關稅20%今天生效。蘭花業者嘆幾無利潤，短期訂單會再下降，產量勢必再減；台灣鯛業者認為影響不大，主要...

賴政府「暫時」話術要騙多久？民眾黨酸：談判黑箱補考交白卷

美國對等關稅政策今天上路，台灣民眾黨表示，並無訊息顯示關稅有調降空間，僅看到執政團隊仍然狀況外，賴清德總統只能用「暫時性...

「先恐嚇、再示好！」 財經專家：川普根本地緣政治界的撩妹高手

美國總統川普於美東時間6日宣布，將對進口晶片與半導體產品課徵100%關稅，但已在美國設廠或承諾投資設廠的企業可望豁免，消息曝光後，台積電概念股今（7）日股價紅通通。不過，前私募股權操盤手「股人阿勳」表示，川普簡直是「地緣政治界的撩妹高手」，先恐嚇、再示好，給你壓力之後，再給你選擇權，看你要不要上鉤。

立院外委會台美關稅機密會議 朝野爆口角

立法院外交及國防委員會今天就台美關稅談判舉行機密會議，邀請外交部與行政院經貿談判辦公室出示談判文件；國民黨立委徐巧芯不滿...

