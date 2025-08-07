美課台20％對等關稅上路 卓揆：產業支持方案今起申請

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
美國對等關稅7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20％。行政院卓榮泰今天指示，在「韌性特別預算通過」前，各部會先以「移緩濟急」方式，給予受衝擊產業必要支持，產業支持方案今起開放申請。據了解，經費擬以二備金支應。

府院日前喊出，台美達成關稅協議後，現行稅率可能再降，但產業衝擊已經發生，行政院雖備妥930億元銀彈因應，考量川普政策持續更新，今天並未通過攸關產業支持的強化韌性特別預算，未來是否擴大適用範圍、加碼支持金額，仍待討論。

針對未來如何協助受暫行關稅衝擊的業者，行政院發言人李慧芝今天轉述，卓榮泰於院會中指出，受對等關稅影響的產業，相關部會會先以「以緩濟急」的方式給予必要支持，方案今起接受申請；與此同時，政府持續與美國保持聯繫，並就對等關稅、供應鏈合作以及232條款等相關議題一併磋商。

根據行政院今年4月規劃的930億元產業支持方案，包括金融支持、拓銷市場多元化、推動產業升級，加強就業穩定與勞工照顧等措施，其中工業部分措施包含貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等。

此外也包含保稅區通關全免裝箱單、擴大實施海關遠端稽核、研發轉型補助、爭取海外訂單、提供研發與設備支出抵減、擴大抵減適用、協助企業升級轉型設備汰舊換新、主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場；農業面向協助則有農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證、擴大國內行銷活動、擴大海外行銷。

