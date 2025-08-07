遭指關稅壓力做2休5 彰化水五金協會否認：嚴厲譴責

快訊

中央社／ 彰化7日電

彰化縣水五金產業發展協會今天發表聲明，指有人在電視談話節目指受對等關稅影響，水五金產業「做2休5」說法不實，產業運作一切正常，對於不實且影響深遠言論，嚴厲譴責。

美國對台灣課徵暫時性關稅20%，於美東時間7日起實施，台灣部分產業受影響，彰化縣水五金產業發展協會發聲明稿，指1名袁姓室內設計師在電視政論節目中，指彰化鹿港頂番婆水五金產業，受對等關稅影響，「做2休5」以及發生倒閉潮等說法不實。

協會表示，水五金產業目前並無任何廠商採取「做2休5」工作制度，產業運作正常，並未出現相關情形，袁姓設計師言論未經事實查證，已嚴重誤導社會大眾，也對水五金業界的商譽與正常經營秩序造成負面影響。

協會說，對於不實且影響深遠的言論，協會要表達最嚴厲譴責，並嚴正要求相關人士及媒體應秉持查證原則，避免類似情況再次發生，此風不可長。

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈接受媒體聯訪時說，他們根本不認識袁姓室內設計師，也不清楚為何會有這樣的言論出現，目前水五金產業運作正常，工人也正常上班。

