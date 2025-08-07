遭指關稅壓力做2休5 彰化水五金協會否認：嚴厲譴責
彰化縣水五金產業發展協會今天發表聲明，指有人在電視談話節目指受對等關稅影響，水五金產業「做2休5」說法不實，產業運作一切正常，對於不實且影響深遠言論，嚴厲譴責。
美國對台灣課徵暫時性關稅20%，於美東時間7日起實施，台灣部分產業受影響，彰化縣水五金產業發展協會發聲明稿，指1名袁姓室內設計師在電視政論節目中，指彰化鹿港頂番婆水五金產業，受對等關稅影響，「做2休5」以及發生倒閉潮等說法不實。
協會表示，水五金產業目前並無任何廠商採取「做2休5」工作制度，產業運作正常，並未出現相關情形，袁姓設計師言論未經事實查證，已嚴重誤導社會大眾，也對水五金業界的商譽與正常經營秩序造成負面影響。
協會說，對於不實且影響深遠的言論，協會要表達最嚴厲譴責，並嚴正要求相關人士及媒體應秉持查證原則，避免類似情況再次發生，此風不可長。
彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈接受媒體聯訪時說，他們根本不認識袁姓室內設計師，也不清楚為何會有這樣的言論出現，目前水五金產業運作正常，工人也正常上班。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言