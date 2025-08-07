嗆談判黑箱...徐巧芯遭酸「做不夠久」 馬文君狠批：怕無能失敗被揭穿

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委馬文君。圖／取自馬文君臉書
國民黨立委馬文君。圖／取自馬文君臉書

國民黨立委徐巧芯因質疑今日立法院外交及國防委員會秘密會議無公開詢答是黑箱，遭民進黨立委酸「待得不夠久」。國民黨立委馬文君聲援，並反嗆綠委「好喔，你又當幾屆？」，「機密報告，機密詢答，之後公開詢答」才是往例、才符合規則，請綠委們不要瞎掰與硬拗。

外交及國防委員會今日由民進黨籍召委沈伯洋安排秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，為出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」。遭徐巧芯質疑黑箱，引來綠委王定宇、林楚茵反嗆「立院待不夠久」不清楚，雙方在委員會外走廊相互叫囂。

馬文君表示，關稅戰談到現在，百工百業人心惶惶，賴總統說簽了什麼保密協議，就秘而不宣。別說跟過去馬政府洽簽服貿協議不能相比，如今同樣在與美國談判的國家，日本、韓國都能隨時與人民報告進度，就只有台灣不能，說到底，就是怕自己的無能與失敗被揭穿。

馬文君指出，立法院外交國防委員會今天開會，議程排定報告關稅，報告部分機密也就算了，竟然連詢答也不公開，整場會議都被蓋在「外交布」裡不見天日，正好就是民進黨過去最反對的黑箱，沒有最黑，只有更黑。巧芯抗議竟遭王定宇跟林楚茵「擺老」說巧芯「待得不夠久」。

「好喔，你又當幾屆？」馬文君批評，那不好意思了，同為外交國防委員會的同事，在她面前，林楚茵、王定宇也都待的不夠久，「機密報告，機密詢答，之後公開詢答」才是往例、才符合規則，不要瞎掰、不要硬拗，護航成這樣，愧對國人。

國民黨立委馬文君。圖／馬文君提供
國民黨立委馬文君。圖／馬文君提供

關稅 台美關係

