吳崢：在野曾批台積電 民眾明白誰真心為台灣做事

美國總統川普宣布半導體關稅100%，但在美設廠或正在設廠者可豁免，台積電股價今天創下新天價。民進黨發言人吳崢表示，對照過去前中廣董事長趙少康、國民黨主席朱立倫的說法，國民黨從頭到尾的謾罵，「誰真心為台灣做事，誰只會唱衰台灣」，民眾一目了然。

吳崢今天透過臉書發文指出，川普昨晚宣布，未來進入美國的半導體產品要課100%關稅，但如果赴美設廠，或已經承諾赴美，就可以獲得完全的關稅豁免，也就是零關稅。消息一出，今天台股開盤應聲大漲，台積電創下1180元的歷史新高。

吳崢認為，這證明台積電董事長魏哲家年初赴美，在白宮協同川普召開記者會宣布擴大赴美投資，是具有遠見的戰略布局，持續擴大台積電在半導體先進製程的領先優勢。

吳崢提到，但是當時國民黨是怎麼攻擊的，「趙少康說，要不要用外患罪把魏哲家抓起來？朱立倫說，政府把台積電推出去面對風口浪尖」。其他種種唱衰言論，什麼雙手奉上、什麼跪舔、什麼掏空台灣產業完了，族繁不及備載。

吳崢強調，半導體是台灣關鍵戰略產業，除了台積電，還有其他成熟製程廠商可能被關稅影響，民進黨政府仍在對美台談判中，要持續為台灣廠商面對232條款爭取有利條件。但與國民黨從頭到尾的謾罵相比，誰真心為台灣做事，誰只會唱衰台灣，民眾一目了然。

