美國關稅反覆不定 藍委籲分散投資

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】分散市場才是王道！「廠商最重視穩定的政策，美國關稅變來變去，政府應協助企業分散市場風險！」藍委廖先翔7日提醒國發會主委劉鏡清，美國總統川普的關稅、投資金額每天都在變，希望國家協助企業分散市場，不要過度集中美國；藍委葉元之則問半導體關稅對台影響，劉回應說，全球齊頭式的做法對台仍有利，但也會設法協助廠商因應衝擊。

提升企業體質因應？

立法院經濟委員會7日邀請國家發展委員會主委劉鏡清就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球佈局新規劃」進行報告。國民黨立委廖先翔指出，美國雖然還是全球最大經濟體、資通訊大國，各國短期內不能對美中斷貿易，但美國近來關稅政策數變，長期不確定性恐對廠商投資不利。

對此，劉鏡清回應說，川普第一任期時，我國也有面臨類似不確定性，因此這次政府提出「AI新10大建設」，盼透過強化產業本身體質來因應衝擊。但廖先翔認為，美國的關稅政策，長期來說對於美國本身的影響應該偏負面，因此他呼籲政府要以更分散化風險的角度，布局全球投資。

關稅影響相對較小

劉鏡清表示，美國市場佔我國18%，還有82%是其他國家。國民黨立委葉元之則追問，台積電下周將舉行董事會，而川普近日表示台積電將投資美國3千億，董事會當天是否會討論相關事情？劉鏡清表示，3千億是川普想要的數字，但目前台積電確定的投資額是1650億美元。

「董事會目前沒有這個議程！」劉鏡清說，但未來有機會調整。葉元之則追問說，劉鏡清於早上的答詢曾說「半導體100%的關稅對我國有利」，劉鏡清澄清說，由於關稅是全球齊頭式，台灣的產業已經走得較前面、也有很多在美國設廠，因此「相對」比較有利而已，但還是會與產業舉行座談會，評估其他可能受衝擊的產業。

