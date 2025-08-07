聽新聞
「先恐嚇、再示好！」 財經專家：川普根本地緣政治界的撩妹高手
美國總統川普於美東時間6日宣布，將對進口晶片與半導體產品課徵100%關稅，但已在美國設廠或承諾投資設廠的企業可望豁免，消息曝光後，台積電概念股今（7）日股價紅通通。不過，前私募股權操盤手「股人阿勳」表示，川普簡直是「地緣政治界的撩妹高手」，先恐嚇、再示好，給你壓力之後，再給你選擇權，看你要不要上鉤。
股人阿勳在臉書發文指出，根據川普的說法，即便企業尚未正式投產，只要正在美國積極建廠、創造就業、推動基礎建設，就可避開重稅。這番話，正來自日前才要求台積電追加3000億新台幣投資、如今卻又對外祭出關稅大刀的川普本人。
他形容，這樣的策略幾乎成了川普地緣政治的慣用劇本：先製造壓力與恐懼，再遞出選項讓你「自願選擇」妥協。他強調，早在今年4月就曾預告，「這不會是川普對台灣最後一次的經濟勒索」，未來四年一旦他想，仍可能以「其他國家損害美國利益」為由，再次發動關稅戰、限出口、要求投資美國或技術分享。
股人阿勳進一步指出，台灣雖然是美國最重要的「非官方盟友」，但在川普的利益優先邏輯下，「盟友關係」從來不是保護傘，而更像是一種施壓的籌碼。他提醒，與其問「川普會不會再來一次」，台灣更應思考的是「下次來臨時，我們是否準備好了？」
