快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

「先恐嚇、再示好！」 財經專家：川普根本地緣政治界的撩妹高手

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普於美東時間6日宣布，將對進口晶片與半導體產品課徵100%關稅，但已在美國設廠或承諾投資設廠的企業可望豁免，消息曝光後，台積電概念股今（7）日股價紅通通。不過，前私募股權操盤手「股人阿勳」表示，川普簡直是「地緣政治界的撩妹高手」，先恐嚇、再示好，給你壓力之後，再給你選擇權，看你要不要上鉤。

股人阿勳在臉書發文指出，根據川普的說法，即便企業尚未正式投產，只要正在美國積極建廠、創造就業、推動基礎建設，就可避開重稅。這番話，正來自日前才要求台積電追加3000億新台幣投資、如今卻又對外祭出關稅大刀的川普本人。

他形容，這樣的策略幾乎成了川普地緣政治的慣用劇本：先製造壓力與恐懼，再遞出選項讓你「自願選擇」妥協。他強調，早在今年4月就曾預告，「這不會是川普對台灣最後一次的經濟勒索」，未來四年一旦他想，仍可能以「其他國家損害美國利益」為由，再次發動關稅戰、限出口、要求投資美國或技術分享。

股人阿勳進一步指出，台灣雖然是美國最重要的「非官方盟友」，但在川普的利益優先邏輯下，「盟友關係」從來不是保護傘，而更像是一種施壓的籌碼。他提醒，與其問「川普會不會再來一次」，台灣更應思考的是「下次來臨時，我們是否準備好了？」

關稅 台美關係

延伸閱讀

全球最易出軌前20國出爐！亞洲唯一進榜高居首位 夫妻偷吃比例過半

IG迎15周年追隨Snapchat步伐！添2實用功能搶先看

8月將出事？盲眼龍婆預言「天地雙火、團結的手斷兩半」 外界解讀曝光

天生絕配！「這4對生肖」婚後好運加倍、財運增長 子女優秀又幸福

相關新聞

嗆談判黑箱...徐巧芯遭酸「做不夠久」 馬文君狠批：怕無能失敗被揭穿

國民黨立委徐巧芯因質疑今日立法院外交及國防委員會秘密會議無公開詢答是黑箱，遭民進黨立委酸「待得不夠久」。國民黨立委馬文君...

美課台20％對等關稅上路 卓揆：產業支持方案今起申請

美國對等關稅7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20％。行政院長卓榮泰今天指示，在「韌性特別預算通過」前，各部會先以「移緩濟...

輸美關稅20% 蘭花幾無利潤、台灣鯛影響不大

美國對台灣課徵暫時性關稅20%今天生效。蘭花業者嘆幾無利潤，短期訂單會再下降，產量勢必再減；台灣鯛業者認為影響不大，主要...

賴政府「暫時」話術要騙多久？民眾黨酸：談判黑箱補考交白卷

美國對等關稅政策今天上路，台灣民眾黨表示，並無訊息顯示關稅有調降空間，僅看到執政團隊仍然狀況外，賴清德總統只能用「暫時性...

「先恐嚇、再示好！」 財經專家：川普根本地緣政治界的撩妹高手

美國總統川普於美東時間6日宣布，將對進口晶片與半導體產品課徵100%關稅，但已在美國設廠或承諾投資設廠的企業可望豁免，消息曝光後，台積電概念股今（7）日股價紅通通。不過，前私募股權操盤手「股人阿勳」表示，川普簡直是「地緣政治界的撩妹高手」，先恐嚇、再示好，給你壓力之後，再給你選擇權，看你要不要上鉤。

立院外委會台美關稅機密會議 朝野爆口角

立法院外交及國防委員會今天就台美關稅談判舉行機密會議，邀請外交部與行政院經貿談判辦公室出示談判文件；國民黨立委徐巧芯不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。