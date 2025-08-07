20%對等關稅生效 趙少康：冷血政府還在卡特別預算

美國對我開徵20%關稅今中午生效，中廣前董事長趙少康表示，各國因應川普關稅大刀，各種救濟方案早就上路了，只有台灣還在拖拖拉拉，不只民眾拿不到一萬元普發現金，企業更都「剉咧蛋」，民進黨還要冷血到什麼時候？

趙少康今在臉書表示，日本、韓國赴美關稅15%已經定案，賴清德總統跟行政院不斷強調台灣的20%只是暫時性關稅，問題是今天中午，台灣20%關稅已經成真，廠商真真切切要被課到比競爭對手日、韓高出5%的關稅，20%到底要暫時到什麼時候？還是根本就定案了？

趙少康說，因為關稅大刀，立法院上月就通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，賴總統也公布了，明定全民普發現金一萬元，行政院一下要覆議、一下要釋憲、一下用不編預算抵抗，不然就是要規畫排富，拖拖拉拉半天，賴清德昨在民進黨中常會終於說要編預算了，行政院會今天突然又把案子抽掉，就是不想讓大家好過？

趙少康表示，政府施政的目標就是照顧民生經濟，就算台積電真的可以躲過100%的半導體關稅，20%的基本關稅今天生效了，美國是台灣出口的主要市場，光是關稅的競爭力就輸給日韓，中小企業怎麼生存？廠商把增加的關稅成本轉嫁到商品價格，民眾的負擔也會加重，特別預算還要等到什麼時候？

趙少康批評，為了杯葛在野黨，行政院已經成為「覆議院」，對立法院通過的法案選擇性執行，朝堂之上，綱紀廢弛，做了最壞的示範。

