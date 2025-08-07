半導體稅率恐達100％？經貿辦：不影響談判策略 爭取最惠稅率
美國總統川普揚言對輸美晶片、半導體開徵100%關稅，但在美設廠可豁免。行政院經貿談判辦公室今天指出，這不影響談判策略及步驟，我方爭取對等關稅包裹攸關晶片關稅的美國貿易擴張法「232條款」、供應鏈合作一併討論，目的是爭取最惠關稅，為半導體廠商爭取最公平的國際競爭地位。
美國對等關稅8月7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20％，儘管府院稱台美達成協議後，稅率可能再降，但產業衝擊已經發生，行政院雖備妥930億元銀彈因應，考量川普政策持續更新，今天並未通過攸關產業支持的強化韌性特別預算，未來是否擴大適用範圍、加碼支持金額，仍待討論。
行政院發言人李慧芝指出，政府持續跟美國保持聯繫，雙方談判團隊除了就對等關稅議題持續磋商，也一併討論供應鏈合作和232條款相關議題；受對等關稅影響的產業，目前已公布的產業措施不受影響外，相關部會會先以「以緩濟急」的方式給予必要支持，行政院長卓榮泰也裁示今起實施，接受申請。據了解，相關經費不排除動用二備金支應。
此外，美國商務部4月以國安為由，對半導體、半導體製造設備及衍生產品的232條款展開調查。川普今日正式宣告將對晶片和半導體課徵232條款關稅，稅率更高達100%，對半導體供應鏈投下巨大的震撼彈，由於台灣有高比重的輸美產品涉及資通訊產業，國內關注對台衝擊，以及可能涉及範圍。
經貿辦副總談判代表顏慧欣指出，美方具體措施仍有待正式的行政命令，今天川普所公布的內容，並不影響接下來談判的策略及步驟。她說，232調查可能涉及半導體終端產品，或中間組裝設備或零組件，但最後課徵範圍須待正式行政命令公布，才會界定額外課徵關稅的使用產品範圍和項目。
顏慧欣表示，美國希望增加更多半導體產業去美國布局，這是美國本身的產業經貿政策，但台灣也有全球布局的大戰略考量，從台灣角度而言，談判團隊會持續爭取，在對等關稅談判中，把供應鏈合作跟232議題做整體性的考量，目的就是爭取232的最優惠關稅，為廠商爭取最公平的國際競爭地位。
