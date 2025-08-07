立院機密會議出示台美關稅談判文件 綠盼朝野合作

立法院外交國防委員會今天召開機密會議，外交部、行政院經貿談判辦公室出示台美關稅談判相關文件。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，在尊重國會前提下，史無前例主動揭露，是執政黨希望朝野合作，也是回應國民黨主席朱立倫所說「台灣不要對立」。

美國總統川普台北時間今天清晨宣布半導體關稅為100%，但在美國生產的不在此限。國民黨主席朱立倫隨即表示，川普此舉已對台灣晶圓代工、IC 設計、伺服器等核心供應鏈構成重大壓力，賴政府必須誠實面對挑戰，扛起責任，停止搞內鬥。

吳思瑤上午在立法院回應媒體提問表示，川普對於232條款最終的決定是什麼，對半導體課稅的數額是什麼，還需要確認。目前川普對外揭示的訊息，值得參照的是，只要跟美國合作，在美國設廠、投資，關稅上享有較好的條件，這也是台灣所具備的優勢。

吳思瑤指出，台積電在美國的投資，不只是為了深化台美未來在AI供應鏈合作，讓彼此更有益、更有力，也是為強化台灣半導體產業，向世界布局，非常重要關鍵的切入點。

吳思瑤說，台灣最終的關稅與232條款有高度連結，台灣要發揮最強的優勢，就是半導體產業必須承擔更大的挑戰。台灣作為美國第6大貿易逆差國，在後續的談判上，朝野應一起支持國家，如同今天主動公開與美國關稅談判的文件，可以公開的、應該報告的，都會基於尊重國會的前提下進行，也期待朝野合作，一起支持國家，也回應朱立倫停止對立的說法。

