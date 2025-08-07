快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

晶片關稅恐拉高至100% 經貿辦：靜待行政命令、談判進度不受影響

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統川普公布宣布晶片關稅達100%，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「可豁免」。對此，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣7日指出，針對半導體關稅細節都尚未公布，最終範圍與實際課徵稅率還是要等美國行政命令公佈比較準確，不過川普公布的部分並不會影響到目前台美雙方的談判進度，我方會積極爭取最佳稅率。

美國總統川普拋出最新半導體關稅主張，將對所有進口至美國的晶片與半導體產品課徵100%關稅，但在美國設廠或正處於建廠過程中的企業，可獲得豁免，此舉再度衝擊全球半導體供應鏈。

顏慧欣指出，針對川普所公布的半導體關稅部分，其實主要是他正在說明蘋果投資美國時順帶提到的部分，對於最終半導體關稅的稅率還是要等行政命令出爐才會比較明確，不過，我方談判團隊一定會持續的跟美國爭取，將232以及對等關稅一併討論，因此川普今天公布的內容並不會影響到目前的談判進度。

至於是否有預先做衝擊評估，顏慧欣說，所謂半導體調查他所涉及的層面包括半導體終端產品、半導體中間組裝的設備或者零組件，但最終232所課徵的範圍還是要等，正式行政命令公布之後，才會有界定出最終的可能是100%額外課徵關稅的適用產品的範圍涉及到哪些項目，所以目前就台灣來說，出口到美國，滿高比重是涉及到這些資通訊的產業。

顏慧欣強調，就談判團隊而言，一定是努力在接下來的，跟美國的對等關稅的談判過程當中，要把232調查，以及對等關稅供應鏈合作部分，一併去跟美國探討，目的就是要爭取到232最優惠的關稅，讓我國半導體產業，不論它可能會適用的產品的範圍或廠商的範圍，就是要為我們的廠商爭取最公平的國際競爭地位。

關稅 台美關係

延伸閱讀

白宮官員曝川普晶片關稅2重點！美媒指豁免對象仍有疑慮

史丹佛大學校刊告川普政府　控侵犯外籍生言論自由

台積電再投資2000億？中經院長揭川普數學邏輯：早知台灣不用這麼計較

環球晶迎蘋果訂單＋川普政策雙利多 今早開盤秒鎖漲停

相關新聞

川普再提台積電投資2000億美元 黃國昌：不是賴清德說的非紅供應鏈

有關美國總統川普今天表示，對於所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，儘管台積電仍有不確...

美擬課晶片100％關稅 朱立倫：供應鏈嚴峻挑戰 賴政府必須扛責

美國總統川普宣布，擬對進口晶片與半導體課徵最高100%關稅，僅豁免在美設廠者。國民黨主席朱立倫表示，雖 Section ...

藍批立院秘密會議黑箱 吳思瑤：沒直播就不會開會？

立法院外交及國防委員會今進行「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並採全程秘密會議模式進行，國民黨立委質疑，立法院...

台積電再投資2000億？中經院長揭川普數學邏輯：早知台灣不用這麼計較

美國總統川普近日宣布，對台灣祭出20%的暫時性稅率，另外也要對輸往美國半導體晶片課徵100%關稅，更稱台積電…

影／徐巧芯嗆秘密會議是黑箱 綠委酸「立委做的不夠久」

立法院外交及國防委員會今（7）日由民進黨籍召委沈伯洋安排秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，為出示「台美對等貿易...

美擬課半導體重稅 許宇甄：撕破賴政府「民主供應鏈」假面

美國總統川普6日宣布半導體關稅，擬對出口到美國的半導體課徵100%稅率。國民黨立委許宇甄表示，該言論撕破「民主供應鏈」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。