晶片關稅恐拉高至100% 經貿辦：靜待行政命令、談判進度不受影響

美國總統川普公布宣布晶片關稅達100%，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「可豁免」。對此，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣7日指出，針對半導體關稅細節都尚未公布，最終範圍與實際課徵稅率還是要等美國行政命令公佈比較準確，不過川普公布的部分並不會影響到目前台美雙方的談判進度，我方會積極爭取最佳稅率。

美國總統川普拋出最新半導體關稅主張，將對所有進口至美國的晶片與半導體產品課徵100%關稅，但在美國設廠或正處於建廠過程中的企業，可獲得豁免，此舉再度衝擊全球半導體供應鏈。

顏慧欣指出，針對川普所公布的半導體關稅部分，其實主要是他正在說明蘋果投資美國時順帶提到的部分，對於最終半導體關稅的稅率還是要等行政命令出爐才會比較明確，不過，我方談判團隊一定會持續的跟美國爭取，將232以及對等關稅一併討論，因此川普今天公布的內容並不會影響到目前的談判進度。

至於是否有預先做衝擊評估，顏慧欣說，所謂半導體調查他所涉及的層面包括半導體終端產品、半導體中間組裝的設備或者零組件，但最終232所課徵的範圍還是要等，正式行政命令公布之後，才會有界定出最終的可能是100%額外課徵關稅的適用產品的範圍涉及到哪些項目，所以目前就台灣來說，出口到美國，滿高比重是涉及到這些資通訊的產業。

顏慧欣強調，就談判團隊而言，一定是努力在接下來的，跟美國的對等關稅的談判過程當中，要把232調查，以及對等關稅供應鏈合作部分，一併去跟美國探討，目的就是要爭取到232最優惠的關稅，讓我國半導體產業，不論它可能會適用的產品的範圍或廠商的範圍，就是要為我們的廠商爭取最公平的國際競爭地位。

商品推薦