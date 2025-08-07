晶片關稅恐拉高至100% 經貿辦：靜待行政命令、談判進度不受影響
美國總統川普公布宣布晶片關稅達100%，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「可豁免」。對此，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣7日指出，針對半導體關稅細節都尚未公布，最終範圍與實際課徵稅率還是要等美國行政命令公佈比較準確，不過川普公布的部分並不會影響到目前台美雙方的談判進度，我方會積極爭取最佳稅率。
美國總統川普拋出最新半導體關稅主張，將對所有進口至美國的晶片與半導體產品課徵100%關稅，但在美國設廠或正處於建廠過程中的企業，可獲得豁免，此舉再度衝擊全球半導體供應鏈。
顏慧欣指出，針對川普所公布的半導體關稅部分，其實主要是他正在說明蘋果投資美國時順帶提到的部分，對於最終半導體關稅的稅率還是要等行政命令出爐才會比較明確，不過，我方談判團隊一定會持續的跟美國爭取，將232以及對等關稅一併討論，因此川普今天公布的內容並不會影響到目前的談判進度。
至於是否有預先做衝擊評估，顏慧欣說，所謂半導體調查他所涉及的層面包括半導體終端產品、半導體中間組裝的設備或者零組件，但最終232所課徵的範圍還是要等，正式行政命令公布之後，才會有界定出最終的可能是100%額外課徵關稅的適用產品的範圍涉及到哪些項目，所以目前就台灣來說，出口到美國，滿高比重是涉及到這些資通訊的產業。
顏慧欣強調，就談判團隊而言，一定是努力在接下來的，跟美國的對等關稅的談判過程當中，要把232調查，以及對等關稅供應鏈合作部分，一併去跟美國探討，目的就是要爭取到232最優惠的關稅，讓我國半導體產業，不論它可能會適用的產品的範圍或廠商的範圍，就是要為我們的廠商爭取最公平的國際競爭地位。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言