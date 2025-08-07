藍批立院秘密會議黑箱 吳思瑤：沒直播就不會開會？

立法院外交及國防委員會今進行「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並採全程秘密會議模式進行，國民黨立委質疑，立法院也搞起黑箱。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，是怎樣？沒直播就不會開會嗎？

吳思瑤指出，「執政黨不怕你看，就給你看」，今天史無前例對「台美關稅保密協議」在國防外交委員會公開提供立委閱覽，循慣例以秘密會議進行。藍白立委吵著要看又不看，今天到場又落跑，國民黨立委馬文君、賴士葆還嗆，「要看，全國都要看」，而最先吵著交出保密協議的民眾黨立委黃國昌，今天完全沒出現。

今天上午在簽到時，國民黨立委徐巧芯就表示，她帶很多東西來卻什麼都沒辦法帶進去，並質疑，她在外交國防委員會也待了一年多了，這是第一次連秘密會議公開質詢情況都沒有。

民進黨立委王定宇、林楚茵反嗆，這不是第一次，是因為徐巧芯待還不夠久，上一屆立委時還不在，可能不了解所以說出錯誤資訊，議事錄用功點都查得到。

