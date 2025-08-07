影／徐巧芯嗆秘密會議是黑箱 綠委酸「立委做的不夠久」

立法院外交及國防委員會今（7）日由民進黨籍召委沈伯洋安排秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，為出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」。卻遭到國民黨立委徐巧芯質疑黑箱，引來綠委王定宇、林楚茵反嗆「立院待不夠久」不清楚，雙方在委員會外走廊相互叫囂。

商品推薦