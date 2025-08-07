台積電再投資2000億？中經院長揭川普數學邏輯：早知台灣不用這麼計較

美國總統川普近日宣布，對台灣祭出20%的暫時性稅率，另外也要對輸往美國半導體晶片課徵100%關稅，更稱台積電在亞利桑那州設廠的投資計畫，將對美投資3000億美元（約新台幣9兆元），遠高於台積電現行1650億美元的投資計畫。

對此，中華經濟研究院院長連賢明就直言，了解川普的數字邏輯後對於這些金額便不會太驚訝。

連賢明在臉書發文表示，川普的數學是五進位，自動會省略後面位數，對他有利的，更是無條件進位。

川普稱日本將投資美國5500億美金，歐盟要投資6000億美金，韓國則是3500億，這1兆5000億美金都是美國的錢，他要這些國家投資哪就哪，結果嚇得日本及韓國代表趕緊出來否認。

日本和韓國說這些不是投資，只是融資保證，歐盟答應買的天然氣總數幾乎等於美國現有天然氣出口量。

連賢明指出，第一次看到貿易談判後，一方歡天喜地宣布，一方馬上出來澄清，並強調無書面合約僅口頭同意。連賢明認為，「早知道這樣，台灣就可以不用這麼計較，講個數字讓川老大開心就好」。

事實上，川普已非第一次口頭幫台積電宣布要加碼投資美國，他在今年3月就曾說台積電投資美國的金額為2000億美元，後來增加到3000億美元，現在又改口說是2000億美元。

商品推薦