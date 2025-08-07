美擬課半導體重稅 許宇甄：撕破賴政府「民主供應鏈」假面

美國總統川普6日宣布半導體關稅，擬對出口到美國的半導體課徵100%稅率。國民黨立委許宇甄表示，該言論撕破「民主供應鏈」的假面具，賴清德政府還要繼續自欺欺人？若真的造成核心產業鏈大量外移誰來保住台灣企業及勞工？賴政府應立即啟動更務實的談判與產業因應方案。

許宇甄抨擊，這不僅揭示美國對盟友的真實態度，更徹底擊潰賴政府高唱多時的「民主供應鏈」神話。所謂「非紅供應鏈」與「全球半導體民主夥伴倡議」，根本是賴政府自我感動、脫離現實的空洞口號，讓台灣陷入國際經貿重組的邊緣，被迫承擔高風險、低回報的經濟代價。

許宇甄指出，如此明確且毫不掩飾的直白訊號，半導體供應鏈被迫要離開台灣，在美國用利益畫出經貿紅線的同時，賴政府卻只會談幻想與口號，這不是正確的談判方案，而是戰略自殺。若企業真的為了避稅、減壓而大舉前往美國設廠，台灣將不只是失去產能，而是出口結構、經濟信心與國家競爭力都將面臨全面崩解危機，更糟糕的是，台灣將失去矽盾的保護。

許宇甄警告，2025年上半年資通訊與電子零組件出口總額已突破2000億美元，占總出口七成以上。一旦這些核心產業鏈大量外移，美國可以歡喜收割，台灣卻要迎來產業空洞與結構性失業危機。誰來保住台灣中小企業？誰來穩住勞工的飯碗？

許宇甄批評，美國從頭到尾都把台灣視為戰略工具，甚至是被犧牲的經濟墊腳石。所謂的「供應鏈重組」，實質就是「美國優先」，沒有台灣的位置。唯一還相信這套說詞的，只有賴清德，賴政府對外談判毫無談判力，對內也沒有任何產業防衛與轉型計畫，只會虛張聲勢、自欺欺人。

許宇甄呼籲，賴政府必須立刻停止外交幻想，認清川普要對台灣重要產業掠奪的本質，賴政府應立即啟動更務實的談判機制與產業因應方案，以捍衛台灣的經濟核心利益。

商品推薦