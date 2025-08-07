影／川普宣布課半導體關稅100% 蔣萬安：政府應盡快說明

台北市長蔣萬安上午出席2025「我宣誓」及「我看得見您您看得見我」守護安全記者會，會前受訪時談到美國總統川普宣布輸往美國半導體晶片將課徵100%關稅，政府應該盡快的出面說明，了解問題，才能面對問題、解決問題，「目前大家都還在抓瞎」。

蔣萬安表示，目前的訊息還很混亂，到底台積電是不是會免關稅？或是其他相關半導體的產業以及資通訊，都要被課予於百分之百的關稅，政府應該盡快的出面說明。 台北市政府上午舉行2025「我宣誓」及「我看得見您您看得見我」守護安全記者會，台北市長蔣萬安（中）與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）（前右二）、酒與社會責任促進會理事長王德勤（前左二）等嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影 台北市政府上午舉行2025「我宣誓」及「我看得見您您看得見我」守護安全記者會，英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）出席致詞。並記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安（左）上午出席2025「我宣誓」及「我看得見您您看得見我」守護安全記者會，與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）（右）交談。記者余承翰／攝影

商品推薦