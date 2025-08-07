影／川普宣布課半導體關稅100% 蔣萬安：政府應盡快說明
台北市長蔣萬安上午出席2025「我宣誓」及「我看得見您您看得見我」守護安全記者會，會前受訪時談到美國總統川普宣布輸往美國半導體晶片將課徵100%關稅，政府應該盡快的出面說明，了解問題，才能面對問題、解決問題，「目前大家都還在抓瞎」。
蔣萬安表示，目前的訊息還很混亂，到底台積電是不是會免關稅？或是其他相關半導體的產業以及資通訊，都要被課予於百分之百的關稅，政府應該盡快的出面說明。
