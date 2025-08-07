川普對半導體徵100%關稅 外交部：了解中、續約談判

美國總統川普宣布對半導體開徵100%關稅，除非在美設廠。外交部政務次長陳明祺今天表示，具體內容與規定仍在了解中，也正努力規劃下一輪談判時程。

川普（Donald Trump）6日表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。他還說，英特爾（Intel）先前外移到其他地方，特別是台灣，但現在許多晶片公司都回流美國。

立法院外交及國防委員會今天召開秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並備質詢。

陳明祺會前受訪表示，雖然沒有前例，但基於尊重國會監督，也理解民眾關心關稅談判等議題，因此到立法院說明相關過程，也將提供相關檔案給立委。

媒體詢問，半導體關稅還有無談判空間，陳明祺說，具體內容與相關規定正在了解中，仍有許多細節需要釐清。至於揭露程度，陳明祺說，具體內容還是經貿辦較清楚。

至於下一輪談判時程，陳明祺表示，相關規劃都一直在努力中，也看對方行程等等，約談判的具體狀況需經貿辦說明。

外委會召委沈伯洋會前向媒體說明安排秘密會議原因，強調立法院監督和行政院談判的職責是相輔相成、不分黨派；事前監督指的是談判對象、時程等事項，事後監督就是要將相關檔案依規定提供給立法院，太陽花運動會發生就是出在事後監督有黑箱。

沈伯洋表示，今天會有「事中」監督是因關稅對台影響巨大，才請行政院就保密協定部分到秘密會議，讓民意代表可以監督，而保密協定「不能公開」才會以秘密會議來進行；若保密協定內容被揭露，不僅違反保密，也破壞談判；「這是不分黨派都應做到的事」。

此外，國民黨立委徐巧芯質疑秘密會議是黑箱，並指今天會議不像往例分為秘密部分以及公開質詢進行討論，「這是第一次」；民進黨立委王定宇當面回覆徐巧芯說，過去就潛艦國造、海昌計劃等案曾召開全程秘密會議，「有些委員可能不了解」。朝野立委因此在會議室外走廊發生爭執。

沈伯洋則說，召開秘密會議就是要進行討論，「請問保密協定是能夠放在走廊上讓每一個人參閱嗎」；對於立法程序跟議事規則不了解，才會造成此現象。

