川普再提台積電投資2000億美元 黃國昌：不是賴清德說的非紅供應鏈

有關美國總統川普今天表示，對於所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，儘管台積電仍有不確定性，然而川普的戰略布局很清楚，就是要將半導體產業鏈帶回美國，目標就是打造美國供應鏈，而不是所謂的民主同盟供應鏈、非紅供應鏈。

川普在美東時間6日下午與蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）舉行記者會，共同宣布蘋果一項1000億美元的美國投資計畫，同時提到將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，倘若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠「就沒有關稅」，並且列舉台積電擴大對美投資「2000億美元」。

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談及美國對等關稅政策將在今天中午生效，他說儘管民進黨宣稱是暫時性稅率，只不過暫時多久也說不清楚講不明白，反倒是讓國人覺得政府遮遮掩掩，況且美國官員的說法也有很大落差，因此導致台灣社會如此強烈反彈。

黃國昌指出，國內勞工與產業界都有深深憂慮，光是新台幣在過去幾個月內升值，許多傳統產業與出口導向的廠商產生負面衝擊，包括停產、無薪假與裁員都是現在進行式，賴政府卻表現出毫無準備、束手無策的狀態。

黃國昌說，蘋果公司宣布擴大在美國投資，總數額達到6000億美元，川普也提到半導體產業的戰略布局，配合232調查將公布半導體稅率，只要承諾在美國或已在美國設廠就不適用，「台積電是否會在範圍當中，其實從記者會本身來看，也還有一定的不確定性。」

黃國昌表示，川普的整體戰略布局很清楚，就是要把半導體產業鏈帶回美國，相當程度也反應競選期間的選舉策略，上任至今僅6個月就做得風生水起，反觀賴清德總統就任已經超過1年，除了在國內搞政治鬥爭，執政成績一片蒼白，兩者對比過後只能說感慨萬千。

黃國昌認為，川普就是目標美國優先、打造美國供應線，而不是所謂的民主同盟供應鏈、非紅供應鏈，因此才會特別點名台灣搶走晶片製程，只不過賴總統除了進行大內宣、片面散播訊息，完全沒有嚴肅面對接下來的挑戰，直言此時此刻的台灣真的要加油。

