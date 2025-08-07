影／關稅談判遭疑黑箱 立院今開秘密會議確認保密協議
立法院外交及國防委員會「秘密會議」邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，為出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並備質詢，外交部政務次長陳明祺、行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣等出席。
針對國民黨立委徐巧芯簽到時質疑機密會議是黑箱，民進黨立委沈伯洋表示，機密會議不就是要可以討論？保密協定是可以讓每個人都參閱嗎？直指徐巧芯不暸解立法程序與議事規則。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言