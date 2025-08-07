影／關稅談判遭疑黑箱 立院今開秘密會議確認保密協議

立法院外交及國防委員會「秘密會議」邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，為出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並備質詢，外交部政務次長陳明祺、行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣等出席。

針對國民黨立委徐巧芯簽到時質疑機密會議是黑箱，民進黨立委沈伯洋表示，機密會議不就是要可以討論？保密協定是可以讓每個人都參閱嗎？直指徐巧芯不暸解立法程序與議事規則。

