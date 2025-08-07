美今實施20%關稅 蔣萬安質疑「到底是不是暫時性？」

美國總統川普今宣布輸往美國半導體晶片將課徵100%關稅，另外，今天中午美國也就要正式實施20%的關稅，台北市長蔣萬安上午指出，到底這20%關稅是不是暫時性的關稅？以及有沒有做好各項準備?政府須即刻出來說明清楚。

蔣萬安上午出席「守護安全」記者會受訪，對於北市府如何因應關稅衝擊，上個會期在議會，市府會先用34億來因應關稅的衝擊，以及必要時各局處，包括勞動權益基金，產發基金等，也可以以緩濟急，在必要的時候也有二備金來因應，絕對會協助可能受到關稅衝擊的中小企業及勞工朋友。

蔣萬安也說，在4月的時候，當川普總統宣布要對各國課予新的關稅，基北北桃4市即刻的召開4首長的會議，提出了相關因應關稅的作為。之後定期也都透過4市的平台持續的針對美國關稅後續的影響跟衝擊，討論並且交換意見，會會持續透過4市的平台來因應相關情勢的發展。

對於台灣有保密協議，為什麼日韓能公開？蔣萬安也說，所以今天中午美國也就要正式實施20%的關稅，這將對所有對美出口產業造成嚴重的衝擊。他說，政府應該要完整的公開說明台美關稅談判的內容，因為其他各國也都有清楚來告訴他們的民眾以及相關的產業，這才可以做好各項的因應跟準備。

