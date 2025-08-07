美今實施20%關稅 蔣萬安質疑「到底是不是暫時性？」
美國總統川普今宣布輸往美國半導體晶片將課徵100%關稅，另外，今天中午美國也就要正式實施20%的關稅，台北市長蔣萬安上午指出，到底這20%關稅是不是暫時性的關稅？以及有沒有做好各項準備?政府須即刻出來說明清楚。
蔣萬安上午出席「守護安全」記者會受訪，對於北市府如何因應關稅衝擊，上個會期在議會，市府會先用34億來因應關稅的衝擊，以及必要時各局處，包括勞動權益基金，產發基金等，也可以以緩濟急，在必要的時候也有二備金來因應，絕對會協助可能受到關稅衝擊的中小企業及勞工朋友。
蔣萬安也說，在4月的時候，當川普總統宣布要對各國課予新的關稅，基北北桃4市即刻的召開4首長的會議，提出了相關因應關稅的作為。之後定期也都透過4市的平台持續的針對美國關稅後續的影響跟衝擊，討論並且交換意見，會會持續透過4市的平台來因應相關情勢的發展。
對於台灣有保密協議，為什麼日韓能公開？蔣萬安也說，所以今天中午美國也就要正式實施20%的關稅，這將對所有對美出口產業造成嚴重的衝擊。他說，政府應該要完整的公開說明台美關稅談判的內容，因為其他各國也都有清楚來告訴他們的民眾以及相關的產業，這才可以做好各項的因應跟準備。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言