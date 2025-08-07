川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

美國總統川普宣布輸往美國半導體晶片將課徵100%關稅，台北市長蔣萬安受訪，對於這對台灣是否是一種衝擊？蔣萬安說，政府應該盡快的出面說明，了解問題，才能面對問題、解決問題，「目前大家都還在抓瞎」。

蔣萬安上午出席「守護安全」記者會受訪時指出，目前的訊息還很混亂，到底台積電是不是會免關稅？或是其他相關半導體的產業以及資通訊，都要被課予於百分之百的關稅，政府應該盡快的出面說明。

蔣萬安說，業者以及民眾都不瞭解情況，「川普總統告訴我們的遠比賴總統以及卓院長多得多」，所以再次的呼籲政府，盡快完整說明台美關稅談判的內容以及具體的因應方案。

