半導體美擬課100％關稅 賴士葆批賴政府：如馬關條約喪權辱國
美國總統川普6日宣布半導體關稅，擬對出口到美國的半導體課徵100%稅率，震驚各界。國民黨立委賴士葆質疑，這樣「護國神山」台積電的最先進製程是要留下來還是搬到美國？賴清德政府不敢與美國抗衡也不說明決策，低聲下氣如同馬關條約再現，治理無能、喪權辱國。
川普6日於白宮宣布蘋果公司擬額外投資美國1000億美元，總額達6000億美元；川普也表示，出口到美國的半導體將面臨非常高額的關稅，指晶片和半導體將面對約100%的關稅稅率，除非他們在美國生產製造，才可以免於關稅。
台積電今年3月宣布決定對美國增加投資1000億美元，總投資金額增至1650億美元，預計在美國興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。外界關注，台積電是否能免於關稅？目前有關台積電是否獲得豁免一事，美國白宮尚未發布明確訊息。
賴士葆指出，川普宣布除非在美國生產晶片，否則晶片關稅100%，那「護國神山」台積電的最先進製程是要留下來繳納高關稅繼續護國，還是搬到美國？賴政府不敢與美國抗衡也不敢對國人說明決策，只敢在自己家裡惡鬥在野黨，對美國欺壓卻是束手無策、畢恭畢敬，任憑美國各種不合理要求，低聲下氣如同馬關條約再現，治理無能、喪權辱國。
