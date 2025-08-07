沈伯洋變更議程密談關稅 黃國昌諷做樣子：原要去清境數牛羊

美國對等關稅政策即將在今天中午生效，立法院外交及國防委員會召開秘密會議，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，原訂議程為考察清境農場，整個社會當然一片罵聲，民進黨立委只好做做樣子，「如果只是跑去數數牛羊有幾隻，台灣人民可以忍受嗎？」

美國對等關稅政策實施前夕，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委沈伯洋昨天變更議程，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」並備質詢，而全程列為祕密會議。

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談及立法院外交及國防委員會變更議程，他透露原本的議程為考察清境農場，整個台灣社會當然罵聲一片，即使當前國家面對這麼多事情與內憂外患，民進黨團展現的態度就是不想開會、只想要放假休息，而在野黨提出延會就是不懷好心，想要撐起所謂的司法保護傘。

黃國昌指出，美國對等關稅即將生效，這種考察行程一被公布，輿論當然是一片罵聲，沈伯洋只好做做樣子改開秘密會議，「外交及國防委員會如果只是跑去清境農場，數數牛羊有幾隻，台灣人民可以忍受嗎？」

黃國昌說明，今天會議的參與層級只有外交部次長、經貿談判辦公室副總談判代表，後者先前已經表明都是秘密、什麼事情都不能講，「派一個全部都在蓋牌的人，參加所謂的秘密會議，到底有什麼意義」，大概也只能重申有保密協議，所以什麼事情都不能講。

黃國昌直言，整個政府已經荒腔走板到不知如何形容，等到今天中午美國對等關稅政策正式生效，對於台灣產業的衝擊就是具體而實際，儘管對民進黨政府的表現失望且憤怒，他還是要再次苦口婆心勸告賴清德總統，不要再搞分裂國家的事情，好好做事面對台灣當前嚴峻挑戰。

黃國昌也說，賴總統完全不尊重國會跟在野黨，11年前聲稱政府在對外經貿談判，不能事前事中都不讓在野黨參與、公民社會無從得知任何訊息，事後卻要立法院一字不改就通過協議，如今民進黨政府卻把在野黨當成仇人，更將所有提出不同意見的人都被視為雜質。

黃國昌批評，在野黨立委努力審查法案，民進黨立委卻是無限謾罵、只會高喊大罷免大成功，腦袋裡面裝不下其他任何東西，內閣閣員甚至高喊剿匪沒有成功等語，「我真的很難想像，一個民主國家的執政黨政府，腦袋裡面充滿法西斯的威權思想。」

