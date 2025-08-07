台美關稅談判不樂觀？ 侯漢廷揭藍白被迫演背鍋秀

美國對台暫時性稅率20%，雙方接下來談判進度備受矚目。新黨北市議員侯漢廷直言，「台美談判不會樂觀」，不僅是美國川普前顧問惠頓文章內容，而是根植於台灣內部政治角力；執政黨知道不論談到多爛的結果，在野黨都會支持、共同背鍋。

侯漢廷昨在臉書指出，賴清德說「談判完成後，攸關國會部分一定會跟國會報告，取得國會同意，並會向台灣社會妥善說明。」責任就甩到在野黨了。

他認為，如果在野黨同意，在野黨就無法再抨擊執政黨，結論是歌頌賴清德團隊好棒棒。如果在野黨不同意？執政黨會先於美國嗆聲施壓，當心美國報復、關稅飆漲並譴責藍白是中共同路人分化台美關係。

侯漢廷提及，美方釋出一句話「希望台方同意，否則後果自負」，在野黨壓力山大。在野黨如果認真審查，拒絕美國要求，先不說會遭到AIT關切壓力多大，排山倒海來的會是執政黨的攻擊。

他假設，在野黨否決了A案，是希望執政黨赴美談縱使對台有福、可行性高的B案，執政黨會去落實嗎？不會。那樣一來，豈不是功勞皆歸在野黨，執政黨只是工具執行？

侯再說，倘若A案被國會否決，執政黨二輪談判結果，必定更糟，因為責任都怪在野黨否決了A案，塑造在野黨禍害台灣意象。哪怕內心有好的替代方案，也不會說出，在野黨願意否決的可能性大為降低。

侯漢廷表示，執政黨目前在談判中，清楚知道，不論談到多爛的結果，在野黨都會支持、共同背鍋，他還有什麼好盡力爭取的？人性算計下，怎麼可能會樂觀。

