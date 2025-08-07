美擬課晶片100％關稅 朱立倫：供應鏈嚴峻挑戰 賴政府必須扛責
美國總統川普宣布，擬對進口晶片與半導體課徵最高100%關稅，僅豁免在美設廠者。國民黨主席朱立倫表示，雖 Section 232 調查尚未公布最終結果，但此舉已對台灣晶圓代工、IC 設計、伺服器等核心供應鏈構成重大壓力，必將撼動全球科技布局。
朱立倫表示，賴政府戰略落後已是事實，面對全球供應鏈重組，各國紛紛布局新戰略，賴政府不但仍停留在抗中思維，對整體產業佈局戰略落後，經濟部長更是對美方動作反應遲鈍。從對等關稅至今的100%晶片關稅，加上新台幣升值，三重壓力下，企業只能開盲盒，並不斷承擔衝擊。
朱立倫表示，台灣已經慢了很多拍了，應該即刻啟動「策略性產業根留台灣方案」，並公布產業衝擊評估報告，針對中小企業、傳統產業與高科技領域，提出具體的轉型與支持措施。朝野一起努力通過「經濟安全法案」，立法管制策略性產業外移，守護台灣的護國神山；同時立即調整錯誤能源政策，順應民意宣佈核電延役。落實「普發一萬元」，減輕家庭負擔、刺激消費並穩住內需動能。
朱立倫表示，賴政府必須誠實面對挑戰，扛起責任，停止搞內鬥。台灣需要完整的風險評估、明確的產業應變策略，以及具備預見性的經濟規畫，才能讓世界看見台灣的準備，而不是一錯再錯，被動挨打。
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