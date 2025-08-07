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川普下周宣布半導體關稅 電子零組件產業不確定性高
美國總統川普宣稱將在下周宣布半導體晶片關稅，國內半導體業界密切關注。ＩＣ通路商文曄董事長鄭文宗、工控記憶體模組大廠創見董事長束崇萬昨表示，新關稅政策，對電子產業帶來不確定性、影響層面大。創見因為有直接賣給終端消費用者的記憶體產品，擔心輸美終端成本墊高，影響消費者購買意願。
晶圓代工龍頭台積電、晶片封測龍頭日月光也表示承接代工服務的晶片均是客戶委託，晶片課稅將由客戶承擔。台積電董事長魏哲家先前受訪時，也強調並不擔心關稅帶來的影響，因為可全數轉嫁，比較擔心是對等關稅疊加晶片關稅，終端產品售價提高，消費者不埋單，全球經濟受關稅影響下滑，連帶影響台積電生意。
文曄董事長鄭文宗昨主持法說會，法人關注二三二產業調查後公布晶片關稅對公司營運的影響。鄭文宗說，美中之間可能新增的關稅政策，對整體電子零組件產業帶來一定不確定性。公司正密切關注二三二貿易調查結果，待相關關稅細節進一步明朗後，客戶才可能採取具體供應鏈調整行動。公司初步評估，各產品線中僅有被動元件受到關稅影響，對營運的直接衝擊相對有限。至於未來若晶片項目遭課關稅，公司將會完全轉嫁成本，不會吸收相關費用。
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