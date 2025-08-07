織襪、手工具及工具機受關稅衝擊 中部業者憂倒閉潮、產業鏈斷裂

美國八月七日起對台灣課徵百分之廿對等關稅，衝擊台灣出口產業。中部織襪、手工具及工具機業者警告，若關稅長期維持、匯率波動未解，恐引發倒閉潮、產業鏈斷裂，呼籲政府積極談判，穩定匯率與政策。

台灣織襪工業同業公會指出，今年上半年出口美國占百分之五十二，總出口金額達二七五七點七萬美元。原有產品進口關稅百分之四點六至十八，若再加上百分之廿對等關稅，大幅削弱競爭力。

福助針織公司董事長魏平祺表示，公司對美出口占總產值五至六成，近期雖有中國轉單效應，但美方因預期消費萎縮，已開始砍單，甚至連去年已下的訂單都被取消三分之一。他強調，出口以美元計價，台幣升值已造成超過一成的匯損，政府若不穩定匯率與協商關稅，中小企業恐難避免得放無薪假等窘境。

公會秘書長程寶珠指出，先前美國三個月寬限期之內，許多業者提早出貨，使得上半年出口金額與數量皆上升。但新關稅生效後，與業界預期不符，恐削弱台灣襪類產品的出口競爭力。

台灣手工具公會理事長賴孜亮則表示，關稅衝擊將逐漸浮現。業界因擔憂關稅再調整，接單態度趨於保守，「能拖就拖」，避免談定價格後再被迫重新協商。他說，有些業者已暫時調整工時，盼能等到更明朗的政策。

衝擊也延燒至工具機產業。台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫指出，已有小廠因接單困難而收攤，如原本合作的一間五人鋁製品加工廠，近期已關閉。她憂心指出，台灣工具機與韓、日相比稅率落差近百分之十，再加上台幣升值百分之十三，競爭力更被壓縮。

郭璦玫強調，工具機產業仰賴上百家中小企業組成供應鏈，若產業鏈斷裂，整體產業也將不保。她表示，部分微型工廠已面臨生存危機，外界雖未感受，但身處第一線的業者「看得很清楚」。

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