織襪、手工具及工具機受關稅衝擊 中部業者憂倒閉潮、產業鏈斷裂

聯合報／ 記者黃寅林宛諭／連線報導
美國對等關稅今起實施，行政院估計受衝擊業者包含工具機、塑膠製品、手工具、汽車零組件等傳統產業。記者劉學聖／攝影
美國對等關稅今起實施，行政院估計受衝擊業者包含工具機、塑膠製品、手工具、汽車零組件等傳統產業。記者劉學聖／攝影

美國八月七日起對台灣課徵百分之廿對等關稅，衝擊台灣出口產業。中部織襪、手工具及工具機業者警告，若關稅長期維持、匯率波動未解，恐引發倒閉潮、產業鏈斷裂，呼籲政府積極談判，穩定匯率與政策。

台灣織襪工業同業公會指出，今年上半年出口美國占百分之五十二，總出口金額達二七五七點七萬美元。原有產品進口關稅百分之四點六至十八，若再加上百分之廿對等關稅，大幅削弱競爭力。

福助針織公司董事長魏平祺表示，公司對美出口占總產值五至六成，近期雖有中國轉單效應，但美方因預期消費萎縮，已開始砍單，甚至連去年已下的訂單都被取消三分之一。他強調，出口以美元計價，台幣升值已造成超過一成的匯損，政府若不穩定匯率與協商關稅，中小企業恐難避免得放無薪假等窘境。

公會秘書長程寶珠指出，先前美國三個月寬限期之內，許多業者提早出貨，使得上半年出口金額與數量皆上升。但新關稅生效後，與業界預期不符，恐削弱台灣襪類產品的出口競爭力。

台灣手工具公會理事長賴孜亮則表示，關稅衝擊將逐漸浮現。業界因擔憂關稅再調整，接單態度趨於保守，「能拖就拖」，避免談定價格後再被迫重新協商。他說，有些業者已暫時調整工時，盼能等到更明朗的政策。

衝擊也延燒至工具機產業。台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫指出，已有小廠因接單困難而收攤，如原本合作的一間五人鋁製品加工廠，近期已關閉。她憂心指出，台灣工具機與韓、日相比稅率落差近百分之十，再加上台幣升值百分之十三，競爭力更被壓縮。

郭璦玫強調，工具機產業仰賴上百家中小企業組成供應鏈，若產業鏈斷裂，整體產業也將不保。她表示，部分微型工廠已面臨生存危機，外界雖未感受，但身處第一線的業者「看得很清楚」。

關稅 美國 供應鏈 台美關係 中小企業 對等關稅

延伸閱讀

亞光：下半年營收有望成長 菲律賓擴產因應關稅

環部：高碳洩漏認定原則 關稅暫未納獨立考量

文曄法說會／上半年 EPS 4.7元 本季業績將衝向新高

物價平穩！7月CPI年增1.54% 主計總處：關稅推升通膨有限

相關新聞

稱台積電將投資美國3000億美元是「假訊息」 經長郭智輝道歉了

美國總統川普表示，台積電（2330）將投資美國3000億美元。經濟部長郭智輝6日上午在立法院受訪直言，這是「假訊息」。郭...

如數編列普發一萬特別預算？政院秘書長喊「再等一下」 觀察川普1動作

美國對等關稅將在8月7日生效，外界更關切行政院是否會通過5450億元韌性特別預算案，並且如數編列普發現金一萬元的2350...

沈伯洋明突邀政院「機密會議」報告關稅 藍委批要公布了還黑箱

美國總統川普日前公布對台關稅20％，立法院國防外交委員會國民黨籍召委黃仁原本排14日邀請外交部長等人針對因應台美關稅報告...

日本承諾對美國開放市場 美車恐仍賣不動

美國與日本七月達成貿易協議，其中一項包括日本承諾對美國開放市場，包括汽車與卡車。紐約時報五日指出，這讓川普總統得以宣布實...

川普下周宣布半導體關稅 電子零組件產業不確定性高

美國總統川普宣稱將在下周宣布半導體晶片關稅，國內半導體業界密切關注。ＩＣ通路商文曄董事長鄭文宗、工控記憶體模組大廠創見董...

織襪、手工具及工具機受關稅衝擊 中部業者憂倒閉潮、產業鏈斷裂

美國八月七日起對台灣課徵百分之廿對等關稅，衝擊台灣出口產業。中部織襪、手工具及工具機業者警告，若關稅長期維持、匯率波動未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。