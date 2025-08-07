綠邀外交部、經貿辦今備詢列祕密會議 藍白批「蓋牌」

美國總統川普日前公布對台關稅百分之廿，民進黨籍立院外交及國防委員會召委沈伯洋突然變更議程，今天邀請外交部、行政院經貿談判辦公室等單位，出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」並備詢，全程列祕密會議，藍白立委質疑此舉是「蓋牌」、把民眾蒙在鼓裡。

朱立倫昨在國民黨中常會表示，對所有受到課稅的企業，從今天開始就是百分之廿的挑戰；另外，適用半導體等科技產業的二三二條款，占台灣將近七成出口，還在未定之天。朱立倫說，針對可能受害的產業，必須早加說明、早加溝通，日、韓、東南亞國家都在這樣做，結果政府還是一味掩蓋、黑箱，最後受害的還是開盲盒的企業。

川普關稅施行在即，國民黨籍外委會召委黃仁昨天上午發出下周四議程通知，邀請外交部長、經濟部次長等人報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形」並備質詢。但沈伯洋突然變更今天議程，且列為祕密會議。據了解，祕密會議不會事先給立法院書面報告，今日相關部會官員也不會報告。

國民黨團首席副書記長羅智強質疑，台美未來要談判的內容可以先不要講，但已經談定的內容難道不能講嗎？產業難道不用先因應嗎？政府難道不需要向外界報告如何因應衝擊嗎？國民黨立委賴士葆表示，遲早要對外公開，「為何要黑箱蓋牌，把民眾蒙在鼓裡呢？」

民眾黨團總召黃國昌表示，排案是召委的權利，為何採取祕密會議？有無與民進黨過往主張扞格？沈伯洋有責任向國人說明；至於是否因為被質疑黑箱而透過祕密會議的方式敷衍國會，「相信全民心中都有一把尺」。

針對外界質疑，沈伯洋昨未有相關回應。民進黨人士表示，安排此會議目的，正是要證明如同賴清德總統所言，需要送交立院的部分，一定不會省略；民進黨召委主動排案，彰顯的是國會在合理範圍監督政府，絕不放水，一切以國家利益為優先。

新北市長侯友宜昨表示，「產業現在非常擔心」，盼中央明確說明稅率適用的產業範圍、期間與條件。南投縣長許淑華昨批評中央政府自四月起便輕忽關稅訊息預警，讓全民共同承擔後果。

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