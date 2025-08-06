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台美關稅後續談判 政府期待企業對美投資趨勢

聯合報／ 記者李人岳林海／台北報導
行政院秘書長龔明鑫（左）與經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（右）昨天向媒體說明台美關稅及產業支持方案議題。記者蘇健忠／攝影
行政院秘書長龔明鑫（左）與經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（右）昨天向媒體說明台美關稅及產業支持方案議題。記者蘇健忠／攝影

美國對各國課徵的對等關稅七日生效，國內多項產業受衝擊，行政院經貿談判辦公室副總代表顏慧欣表示，美方期盼各國增加對美投資，談判過程中會觸及投資議題，政府期待順應台灣企業本來就擴大對美投資趨勢下，放在供應鏈合作以及二三二調查過程中，一併與美國商討投資的相關議題。

美國新關稅生效在即，路透六日報導，瑞士總統凱勒蘇特和經濟部長帕姆蘭五日緊急飛往華府，與美國國務卿魯比歐會晤，尋求在關稅生效前夕舉行談判，顯示瑞士到最後一刻仍在作最後努力。

亞洲鄰近國家中，日本、韓國已和美國協議關稅為百分之十五，台灣暫行稅率為百分之廿，行政院秘書長龔明鑫、行政院經貿談判辦公室副總代表顏慧欣昨天出面說明談判進度，以及產業支持方案議題。

行政院估計七日生效的新關稅受衝擊業者包含工具機、塑膠製品產業，蝴蝶蘭、鬼頭刀（魚）等農業，都將受競爭對手挑戰。美國另將公布二三二條款調查結果，可能衝擊ＩＣＴ產業關稅。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣指出，台美談判還在持續進行中，最重要的就是台美貿易逆差主要來自資通訊產品，我方和美國持續在高科技的合作，長期而言是互補互利的目標。至於二三二調查是否就是台美談判結果，顏說，還不能下定論。

龔明鑫則指出，台灣對等關稅由四月初的百分之卅二降到百分之廿，對整體業者衝擊幅度減少一半以上，但提高為百分之廿後，估計受衝擊業者包含製造業部門的工具機、塑膠製品產業，農業部門主要為蝴蝶蘭、鬼頭刀（魚）等，將受到競爭對手挑戰，政府將提出積極策略協助。

龔明鑫舉例，台灣蝴蝶蘭在美國市占率達百分之四十六，主要競爭對手是荷蘭，但荷蘭對美關稅為百分之十五；另外，鬼頭刀主要對手祕魯、厄瓜多的稅率比我方低。

川普「假訊息」 郭智輝致歉

美國總統川普日前在媒體專訪宣稱台積電將對美國投資三千億美元，經濟部長郭智輝昨赴立法院拜會民進黨團時回應，「這是假訊息」，經濟部昨天下午發出聲明表示，郭智輝並非針對川普總統所提內容進行評論，實際投資規畫仍應由企業對外說明，郭智輝對於當下回應語意不夠精確，造成誤解，特此致歉。

龔明鑫強調，政府不會幫民間宣布投資計畫，企業若要延伸實力到全球，變成全球布局，這與政府希望達成﹁經濟日不落國﹂的策略相符合。

經濟部官員昨天指出，台灣對美國出口主力為資通訊、顯卡和伺服器等產品，占對美出口七成多，為二三二條款調查範圍，若可爭取更低關稅稅率，對台灣產業會更有優勢。

關稅 美國 台美 稅率 行政院 台美關係 經濟部長

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